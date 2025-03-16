Пожежа в будинку-інтернаті — рятувальники ліквідували вогонь

Пожежа в будинку-інтернаті на Одещині — що відомо (фото)
Сьогодні вранці в Одеському районі сталася пожежа у будинку-інтернаті. Вогнеборці оперативно прибули на місце події та працювали за підвищеним номером виклику.
Про це у неділю, 16 березня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа в будинку-інтернаті
У селі Барабой, що в Одеському районі, зранку загорілося горищне приміщення однієї з будівель на території будинку-інтернату.
На місце події прибули рятувальники, які працювали за підвищеним номером виклику. Завдяки злагодженим діям підрозділів ДСНС пожежу вдалося ліквідувати менш ніж за годину, не допустивши поширення вогню. Загальна площа займання становила приблизно 100 кв. м.
"На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав та не загинув", — повідомили в ДСНС Одещини.
Наразі на місці події працює Дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС, яка встановлює ймовірну причину займання. До ліквідації вогню було залучено 7 одиниць техніки та 33 рятувальники.
Нагадаємо, після сьогоднішньої атаки російських окупантів по Чернігову принаймні дві квартири у багатоповерхівці опинилися заваленими. Також вчора окупанти атакували Харків дронами-камікадзе. У місті пошкоджено щонайменше десять приватних будинків.
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