Пожар в доме-интернате — спасатели ликвидировали огонь

Пожар в доме-интернате в Одесской области. Фото: ГСЧС

Сегодня утром в Одесском районе произошел пожар в доме-интернате. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и работали по повышенному номеру вызова.

Об этом в воскресенье, 16 марта, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Пожар в доме-интернате

В селе Барабой, что в Одесском районе, утром загорелось чердачное помещение одного из зданий на территории дома-интерната.

На место происшествия прибыли спасатели, которые работали по повышенному номеру вызова. Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС пожар удалось ликвидировать менее чем за час, не допустив распространения огня. Общая площадь возгорания составила примерно 100 кв. м.

"К счастью, в результате пожара никто не пострадал и не погиб", — сообщили в ГСЧС Одесской области.

Пожар в доме-интернате. Фото: ГСЧС

В доме-интернате горела крыша. Фото: ГСЧС

Сейчас на месте происшествия работает Опытно-испытательная лаборатория ГСЧС, которая устанавливает вероятную причину возгорания. К ликвидации огня было привлечено 7 единиц техники и 33 спасателя.

Спасатели на месте пожара в Одесском районе. Фото: ГСЧС

Напомним, после сегодняшней атаки российских оккупантов по Чернигову по крайней мере две квартиры в многоэтажке оказались заваленными. Также вчера оккупанты атаковали Харьков дронами-камикадзе. В городе повреждены по меньшей мере десять частных домов.