Пожежі після ракетного удару по Одесі ліквідовано: що відомо про наслідки атаки
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського ракетного удару по Одесі. Усі пожежі, що виникли внаслідок атаки, вдалося повністю загасити, загиблих і постраждалих немає.
Про це повідомили у ДСНС Одещини, передає Новини.LIVE.
Що відомо про ракетний удар по Одесі
За даними рятувальників, унаслідок російського обстрілу спалахнули пожежі на території недіючого підприємства та сухої рослинності.
Надзвичайники оперативно локалізували осередки займання, а згодом повністю ліквідували їх.
Нагадаємо, вдень 29 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі.
Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку міста, після чого в Одесі пролунали вибухи. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про пошкодження об'єкта інфраструктури, а на місці влучання виникли пожежі, які рятувальники вже повністю ліквідували.
Як повідомляли Новини.LIVE, 29 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. У місті пролунала серія потужних вибухів, а внаслідок атаки зазнала пошкоджень інфраструктура.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують регулярно атакувати Одесу та область, застосовуючи різні види озброєння й змінюючи маршрути ударів. Водночас Україна завдає ударів по військових об'єктах РФ, зокрема в акваторії Чорного моря, а протистояння навколо морської логістики залишається одним із ключових напрямків війни.
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