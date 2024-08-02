Вибухи у Криму: результати ударів по Севастополю

Дим в Севастополі, окупований Крим. Ілюстративне фото: Reuters

За попередньою інформацією, Сили оборони України завдали удару по позиціях росіян у Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки був знищений зенітно-ракетний комплекс великої дальності С-400.

Про це у п'ятницю, 2 серпня, повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Допис щодо уражень. Фото: скриншот

Що було уражено

За попередньою інформацією, в Севастополі на висотах Кая-Баш було уражено позицію російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400 "Тріумф". Зокрема, українські бійці уразили чотири пускові установки (ПУ) на базі МАЗ-543 та радіолокаційну станцію (РЛС) типу 92Н6.

Супутникові знімки пожеж у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Супутникові знімки пожеж у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Супутникові знімки пожеж у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Супутникові знімки пожеж у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind 1 / 4

Зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф"

ЗРК С-400 "Тріумф" — це російський зенітно-ракетний комплекс великої дальності, призначений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу. Комплекс здатний знищувати аеродинамічні цілі (літаки, безпілотні літальні апарати), а також балістичні ракети на відстанях до 400 км та на висотах до 30 км.

Значення ураження

Знищення чи пошкодження такого комплексу, як С-400 "Тріумф", є суттєвою подією, оскільки цей ЗРК вважається одним з найсучасніших та найпотужніших засобів протиповітряної оборони, які знаходяться на озброєнні Російської Федерації. Ураження позиції С-400 значно послаблює можливості ППО в районі Севастополя та може мати стратегічні наслідки для бойових дій у регіоні.

Начебто уламки ракети у Севастополі. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що вибухи у Севастополі лунали ніч проти 2 серпня. Після потужних нічних вибухів на позиції російської військової частини ППО в Балаклаві фіксували пожежі. Про це свідчать супутникові знімки.