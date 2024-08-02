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Пожары в оккупированном Севастополе — что повреждено

2 августа 2024 14:26
Верзилова Єлизавета - редактор
Взрывы в Крыму: результаты ударов по Севастополю
Дым в Севастополе, оккупированный Крым. Иллюстративное фото: Reuters
Верзилова Єлизавета - редактор

По предварительной информации, Силы обороны Украины нанесли удар по позициям россиян в Севастополе во временно оккупированном Крыму. В результате атаки был уничтожен зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-400.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Сообщение о поражениях. Фото: скриншот

Что было поражено

По предварительной информации, в Севастополе на высотах Кая-Баш была поражена позиция российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" . В частности, украинские бойцы поразили четыре пусковые установки (ПУ) на базе МАЗ-543 и радиолокационную станцию (РЛС) типа 92Н6.

  • Ночные взрывы в Крыму — на позициях части ПВО россиян разгораются пожары - фото 1
    Спутниковые фотографии пожаров в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind
  • Ночные взрывы в Крыму — на позициях части ПВО россиян разгораются пожары - фото 2
    Спутниковые фотографии пожаров в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind
  • Ночные взрывы в Крыму — на позициях части ПВО россиян разгораются пожары - фото 3
    Спутниковые фотографии пожаров в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind
  • Ночные взрывы в Крыму — на позициях части ПВО россиян разгораются пожары - фото 4
    Спутниковые фотографии пожаров в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind
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Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф"

ЗРК С-400 "Триумф" — это российский зенитно-ракетный комплекс большой дальности, предназначенный для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Комплекс способен уничтожать аэродинамические цели (самолеты, беспилотные летательные аппараты), а также баллистические ракеты на расстояниях до 400 км и на высотах до 30 км.

Значение поражения

Уничтожение или повреждение такого комплекса как С-400 "Триумф" является существенным событием, поскольку этот ЗРК считается одним из самых современных и мощных средств противовоздушной обороны, находящихся на вооружении Российской Федерации. Поражение позиции С-400 значительно ослабляет возможности ПВО в Севастополе и может иметь стратегические последствия для боевых действий в регионе.

Ракета на Севастополь
Якобы обломки ракеты в Севастополе. Фото: росСМИ

Напомним, что взрывы в Севастополе раздавались ночью на 2 августа. После мощных ночных взрывов на позиции российской воинской части ПВО в Балаклаве фиксировались пожары. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Одесса Крым Новости Одессы деоккупация Украины Севастополь атака потери оккупантов

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