Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 11 липня

Жінки ховаються від сонця під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 липня, одеситів чекає сонячний день без опадів. Крім того, в регіоні оголошено пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Сонячний день.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 21 – 24°С, вдень 24-27°С.

Температура морської води 22-23°С.

Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Вологість — 40%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 26-29°С.

На автошляхах області видимість добра.

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