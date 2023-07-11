Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 11 липня

Пожежна небезпека: якою буде погода в Одесі сьогодні
11 липня 2023 06:30
Жінки ховаються від сонця під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 11 липня, одеситів чекає сонячний день без опадів. Крім того, в регіоні оголошено пожежну небезпеку.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Сонячний день.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 21 – 24°С, вдень 24-27°С.
- Температура морської води 22-23°С.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість — 40%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 15-20°С, вдень 26-29°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
11 липня, у частині регіонів знизиться температура повітря. Окрім того, в західних та східних областях очікуються короткочасні дощі. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.