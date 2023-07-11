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Пожежна небезпека: якою буде погода в Одесі сьогодні

11 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 11 липня
Жінки ховаються від сонця під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 11 липня, одеситів чекає сонячний день без опадів. Крім того, в регіоні оголошено пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Сонячний день.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 21 – 24°С, вдень 24-27°С.
  • Температура морської води 22-23°С.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
  • Вологість — 40%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі короткочасний дощ.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 15-20°С, вдень 26-29°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

11 липня, у частині регіонів знизиться температура повітря. Окрім того, в західних та східних областях очікуються короткочасні дощі. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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