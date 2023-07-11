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Пожарная опасность: какой будет погода в Одессе сегодня

11 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 11 июля.
Женщины прячутся от солнца под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 11 июля, одесситов ожидает солнечный день без осадков. Кроме того, в регионе объявлена ​​пожарная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Солнечный день.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 21-24°С, днем ​​24-27°С.
  • Температура морской воды 22-23°С.
  • Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
  • Влажность — 40%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 15-20°С, днем ​​26-29°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

11 июля в части регионов снизится температура воздуха. Кроме того, в западных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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