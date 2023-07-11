Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 11 июля.

Пожарная опасность: какой будет погода в Одессе сегодня
11 июля 2023 06:30
Женщины прячутся от солнца под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 11 июля, одесситов ожидает солнечный день без осадков. Кроме того, в регионе объявлена пожарная опасность.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Солнечный день.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 21-24°С, днем 24-27°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
- Влажность — 40%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 26-29°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
11 июля в части регионов снизится температура воздуха. Кроме того, в западных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди. Подробный прогноз погоды читайте в материале.