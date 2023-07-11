Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 11 июля.

Женщины прячутся от солнца под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 июля, одесситов ожидает солнечный день без осадков. Кроме того, в регионе объявлена ​​пожарная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Солнечный день.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 21-24°С, днем ​​24-27°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

Влажность — 40%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем ​​26-29°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

11 июля в части регионов снизится температура воздуха. Кроме того, в западных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди. Подробный прогноз погоды читайте в материале.