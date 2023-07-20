Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 20 липня

Пожежа в лісі. Фото: google

Сьогодні, 20 липня, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня. Переважатиме середня та висока, в Одесі незначна (ІІ класу), у Вилковому надзвичайна (V класу), пожежна небезпека.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 21-22°С.

Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.

Вологість — 78%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 26-31°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

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