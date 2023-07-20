Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 20 липня

Пожежна небезпека: якою буде погода в Одесі сьогодні
20 липня 2023 06:30
Пожежа в лісі. Фото: google
Сьогодні, 20 липня, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня. Переважатиме середня та висока, в Одесі незначна (ІІ класу), у Вилковому надзвичайна (V класу), пожежна небезпека.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, гроза.
- Вітер південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 20-22°С, вдень 26-28°С.
- Температура морської води 21-22°С.
- Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
- Вологість — 78%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, гроза.
- Вітер південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 17-22°С, вдень 26-31°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
20 липня по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні зливи, грози та шквали. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.