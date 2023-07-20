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Пожежна небезпека: якою буде погода в Одесі сьогодні

20 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 20 липня
Пожежа в лісі. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 20 липня, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня. Переважатиме середня та висока, в Одесі незначна (ІІ класу), у Вилковому надзвичайна (V класу), пожежна небезпека.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 20-22°С, вдень 26-28°С.
  • Температура морської води 21-22°С.
  • Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
  • Вологість — 78%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 17-22°С, вдень 26-31°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

20 липня по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні зливи, грози та шквали. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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