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Пожарная опасность: какой будет погода в Одессе сегодня

20 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 20 июля.
Пожар в лесу. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 20 июля, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях I уровня. Преобладает средняя и высокая, в Одессе незначительная (II класса), в Вилковом чрезвычайная (V класса), пожарная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь, гроза.
  • Ветер южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 20-22°С, днем ​​26-28°С.
  • Температура морской воды 21-22°С.
  • Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
  • Влажность — 78%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь, гроза.
  • Ветер южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 17-22°С, днем ​​26-31°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

20 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные ливни, грозы и шквалы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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