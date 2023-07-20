Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 20 июля.

Пожар в лесу. Фото: google

Сегодня, 20 июля, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях I уровня. Преобладает средняя и высокая, в Одессе незначительная (II класса), в Вилковом чрезвычайная (V класса), пожарная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем ​​26-28°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.

Влажность — 78%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем ​​26-31°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

20 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные ливни, грозы и шквалы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.