Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 20 июля.

Пожарная опасность: какой будет погода в Одессе сегодня
20 июля 2023 06:30
Пожар в лесу. Фото: google
Сегодня, 20 июля, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях I уровня. Преобладает средняя и высокая, в Одессе незначительная (II класса), в Вилковом чрезвычайная (V класса), пожарная опасность.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь, гроза.
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 20-22°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 21-22°С.
- Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
- Влажность — 78%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь, гроза.
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 17-22°С, днем 26-31°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
20 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные ливни, грозы и шквалы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.