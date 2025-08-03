Удари по ППО Криму та аеродромах РФ

Вибухи у Росії. Фото ілюстративне: кадр з відео

Українські сили продовжують методично нищити російську протиповітряну оборону та логістику в Криму й на півдні РФ. Це відкриває шлях для нових точкових ударів і серйозно б’є по тилу окупантів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми — Україна" розповів речник УДА Сергій Братчук.

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За його словами, спекотні ночі в Криму — вже не лише про температуру, а й про "влучні привіти" від української армії. Знищення російської системи ППО відкриває небо для нових ударів українських сил.

"Система протиповітряної оборони, яку росіяни будували в Криму, була однією з найпотужніших. Але наші підрозділи методично виводять її з ладу. Це звільняє повітряний простір над Кримом для роботи інших засобів вогневого ураження", — пояснив Сергій Братчук.

Він каже, що удари по Криму вже стали майже щоденними. Окрім ППО, українські сили системно б’ють по логістиці противника — і в Криму, і на території Ростовської області.

"Це одна з ключових задач — максимально зруйнувати ворогу спроможності забезпечувати фронт. Подивіться, з Криму йде ресурс у тимчасово окуповану частину Запоріжжя, і там триває своя "рейкова війна", — наголосив речник.

Удари по Росії

Ударів зазнає й Північно-Кавказька залізниця — зокрема в Ростовській, Краснодарській і Ставропольській областях. Братчук кажу, що всі удари завдають по логістиці.

"Там логістика також порушується. Напередодні вночі знову був "приліт" на Ростовщину", — зазначив військовий експерт.

Удари по аеродромах

Удари продовжуються й по аеродромах, таких як Дягілєво, де базується ворожа авіація. За словами Братчука, в таких випадках важливо навіть не те, скільки літаків згоріло, а те, що нищиться інфраструктура.

"Якщо немає інфраструктури — нічого не злітає. Саме тому літаки, коли чують повітряну тривогу, одразу піднімаються — втікають. Бо аеродром нікуди не втече, він під ударом. І супутникові знімки, зокрема NASA, чітко показують: горить і палає", — каже речник УДА.

Нагадаємо, на Камчатці вперше за 600 років сталося виверження вулкана Крашенінникова. Також ми писали, що раніше біля берегів Камчатки стався потужний землетрус.