Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса ППО Криму вибухає — до чого готуються українські військові

ППО Криму вибухає — до чого готуються українські військові

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 14:28
Удари по ППО Криму та аеродромах РФ
Вибухи у Росії. Фото ілюстративне: кадр з відео

Українські сили продовжують методично нищити російську протиповітряну оборону та логістику в Криму й на півдні РФ. Це відкриває шлях для нових точкових ударів і серйозно б’є по тилу окупантів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми — Україна" розповів речник УДА Сергій Братчук.

Реклама
Читайте також:

ЗСУ знищують ППО в Криму

За його словами, спекотні ночі в Криму — вже не лише про температуру, а й про "влучні привіти" від української армії. Знищення російської системи ППО відкриває небо для нових ударів українських сил.

"Система протиповітряної оборони, яку росіяни будували в Криму, була однією з найпотужніших. Але наші підрозділи методично виводять її з ладу. Це звільняє повітряний простір над Кримом для роботи інших засобів вогневого ураження", — пояснив Сергій Братчук.

Він каже, що удари по Криму вже стали майже щоденними. Окрім ППО, українські сили системно б’ють по логістиці противника — і в Криму, і на території Ростовської області.

"Це одна з ключових задач — максимально зруйнувати ворогу спроможності забезпечувати фронт. Подивіться, з Криму йде ресурс у тимчасово окуповану частину Запоріжжя, і там триває своя "рейкова війна", — наголосив речник.

Удари по Росії

Ударів зазнає й Північно-Кавказька залізниця — зокрема в Ростовській, Краснодарській і Ставропольській областях. Братчук кажу, що всі удари завдають по логістиці.

"Там логістика також порушується. Напередодні вночі знову був "приліт" на Ростовщину", — зазначив військовий експерт.

Удари по аеродромах

Удари продовжуються й по аеродромах, таких як Дягілєво, де базується ворожа авіація. За словами Братчука, в таких випадках важливо навіть не те, скільки літаків згоріло, а те, що нищиться інфраструктура.

"Якщо немає інфраструктури — нічого не злітає. Саме тому літаки, коли чують повітряну тривогу, одразу піднімаються — втікають. Бо аеродром нікуди не втече, він під ударом. І супутникові знімки, зокрема NASA, чітко показують: горить і палає", — каже речник УДА.

Нагадаємо, на Камчатці вперше за 600 років сталося виверження вулкана Крашенінникова. Також ми писали, що раніше біля берегів Камчатки стався потужний землетрус.

Крим вибух Одеська область Новини Одеси ППО Сергій Братчук
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації