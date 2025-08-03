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Главная Одесса ПВО Крыма взрывается — к чему готовятся украинские военные

ПВО Крыма взрывается — к чему готовятся украинские военные

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 14:28
Удары по ПВО Крыма и аэродромам РФ
Взрывы в России. Фото иллюстративное: кадр из видео

Украинские силы продолжают методично уничтожать российскую противовоздушную оборону и логистику в Крыму и на юге РФ. Это открывает путь для новых точечных ударов и серьезно бьет по тылу оккупантов.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер УДА Сергей Братчук.

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По его словам, жаркие ночи в Крыму — уже не только о температуре, но и о "метких приветах" от украинской армии. Уничтожение российской системы ПВО открывает небо для новых ударов украинских сил.

"Система противовоздушной обороны, которую россияне строили в Крыму, была одной из самых мощных. Но наши подразделения методично выводят ее из строя. Это освобождает воздушное пространство над Крымом для работы других средств огневого поражения", — пояснил Сергей Братчук.

Он говорит, что удары по Крыму уже стали почти ежедневными. Кроме ПВО, украинские силы системно бьют по логистике противника — и в Крыму, и на территории Ростовской области.

"Это одна из ключевых задач — максимально разрушить врагу способности обеспечивать фронт. Посмотрите, из Крыма идет ресурс во временно оккупированную часть Запорожья, и там продолжается своя "рельсовая война", — подчеркнул спикер.

Удары по России

Ударам подвергается и Северо-Кавказская железная дорога — в частности в Ростовской, Краснодарской и Ставропольской областях. Братчук говорит, что все удары наносят по логистике.

"Там логистика также нарушается. Накануне ночью снова был "прилет" на Ростовщину", — отметил военный эксперт.

Удары по аэродромам

Удары продолжаются и по аэродромам, таким как Дягилево, где базируется вражеская авиация. По словам Братчука, в таких случаях важно даже не то, сколько самолетов сгорело, а то, что уничтожается инфраструктура.

"Если нет инфраструктуры — ничего не взлетает. Именно поэтому самолеты, когда слышат воздушную тревогу, сразу поднимаются — убегают. Потому что аэродром никуда не убежит, он под ударом. И спутниковые снимки, в частности NASA, четко показывают: горит и пылает", — говорит представитель УДА.

Напомним, на Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова. Также мы писали, что ранее у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение.

Крым взрыв Одесская область Новости Одессы ПВО Сергей Братчук
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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