Мирні переговори: чи готова Росія до миру

Українсько-російська переговорна група на початку війни. Фото: УНІАН

Минулими вихідними у Швейцарії відбувся Саміт миру, який став найбільшою підтримкою України у війні. Очікувано, що серед запрошених країн не було агресорки Росії, адже країна наразі не готова домовлятися про припинення вогню та мир, а хоче максимально захопити та знищити нашу країну.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, як потрібно змусити Росію до миру.

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Росія не готова до миру

Сьогодні складно уявити перемовини про мир з Росією, адже вона щоденно скидає на Україну сотні бомб та артилерійських снарядів. Таким чином, країна-агресорка демонструє своє небажання щодо врегулювання конфлікту та припинення бойових дій.

"Не думаю, що їх треба примушувати до миру. Вони не розуміють, що таке мир, і нічого для цього не роблять. Я не вважаю, що будь-які переговори з окупантами потрібно проводити — треба й далі воювати за мир", — вважає Діана.

Діана проти перемовин з Росією. Фото: Новини.LIVE

Дівчину підтримує й інший одесит, який вважає, що жодних домовленостей з чинною владою РФ бути не повинно. Сьогоднішня Росія не здатна йти на поступки без користі для себе.

"Це складне питання. Мабуть, потрібно Кремль розбомбити, тоді буде щось добре. А головне — нам треба росіян вигнати з нашої території, а потім думати. Головне, я знаю, що Путіну вірити не можна", — додає Леонід.

Леонід вважає, що миритися не часі. Фото: Новини.LIVE

Необхідно домовлятися

Але також знайшлися й ті, хто вважає, що єдиним виходом закінчення війни є перемовини. Інна каже, що сьогодні війна зайшла у глухий кут для обох сторін — саме тому необхідно домовлятися та чути умови противника.

"Я думаю, що необхідно домовлятися. Слухати і чути одне одного, а не впиратися кожному у своє. Намагатися почути, чого хоче інша сторона", — говорить Інна.

Інна підтримує перемовини. Фото: Новини.LIVE

З такою думкою погоджується й інша пара одеситів. Вони вважають, що все вирішувати повинні не представники країн, а саме президенти, які мають зустрітися тет-а-тет.

"Треба домовитися. Щоб президенти зустрілися і обговорили усі нюанси", — наголошують Людмила з чоловіком.

Людмила з чоловіком вважають, що повинні домовитися президенти. Фото: Новини.LIVE

А от на думку Світлани, домовлятися необхідно, але не з чинною російською владою. Жінка каже, що сьогодні у Кремлі не почують про ті кроки до миру, які пропонують Україна та Захід — вони хочуть лише досягнення своїх цілей. Тож мир можливий лише з тими, хто буде після.

"Мені здається, що це повинно бути політичне рішення, яке необхідно розвʼязувати на найвищому рівні світової спільноти. Але обов'язково треба пам'ятати про повернення усіх наших полонених та створення умов, щоб люди поверталися додому. Бо без українців нашої країни не буде", — підсумовує Світлана.

Світлана підтримує дипломатичний підхід. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський сказав, що примусити Росію до миру можна двома шляхами — дипломатичним або міцною обороною й потужною армією. Сьогодні бійці ЗСУ роблять усе можливе щодо другого шляху, але варіант з закінченням війни "за столом" залишається.