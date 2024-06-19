Мирные переговоры: готова ли Россия к миру

Украино-российская переговорная группа в начале войны. Фото: УНИАН

В минувшие выходные в Швейцарии состоялся Саммит мира, который стал наибольшей поддержкой Украины в войне. Ожидаемо, что среди приглашенных стран не было агрессора России, ведь страна пока не готова договариваться о прекращении огня и мире, а хочет максимально захватить и уничтожить нашу страну.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как нужно принудить Россию к миру.

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Сегодня сложно представить переговоры о мире с Россией, ведь она ежедневно сбрасывает на Украину сотни бомб и артиллерийских снарядов. Таким образом, страна-агрессор демонстрирует свое нежелание по урегулированию конфликта и прекращению боевых действий.

"Не думаю, что их нужно принуждать к миру. Они не понимают, что такое мир, и ничего для этого не делают. Я не считаю, что любые переговоры с оккупантами нужно проводить — нужно и дальше воевать за мир", — считает Диана.

Диана против переговоров с Россией. Фото: Новини.LIVE

Девушку поддерживает и другой одессит, считающий, что никаких договоренностей с действующими властями РФ быть не должно. Сегодняшняя Россия не способна идти на уступки без пользы для себя.

"Этот сложный вопрос. Пожалуй, нужно Кремль разбомбить, тогда будет что-то хорошее. А главное — нам надо россиян выгнать с нашей территории, а потом думать. Главное, я знаю, что Путину верить нельзя", — добавляет Леонид.

Леонид считает, что мириться не время. Фото: Новини.LIVE

Необходимо договариваться

Но также нашлись и те, кто считает, что единственным выходом окончания войны являются переговоры. Инна говорит, что сегодня война зашла в тупик обеих сторон — именно поэтому необходимо договариваться и слышать условия противника.

"Я думаю, что необходимо договариваться. Слушать и слышать друг друга, а не упираться каждому в свое. Пытаться услышать, чего хочет другая сторона", — говорит Инна.

Инна поддерживает переговоры. Фото: Новини.LIVE

С таким мнением согласна и другая пара одесситов. Они считают, что все решать должны не представители стран, а именно президенты, которые должны встретиться тет-а-тет.

"Надо договориться. Чтобы президенты встретились и обсудили все нюансы", — подчеркивают Людмила с мужем.

Людмила с мужем полагают, что должны договориться президенты. Фото: Новини.LIVE

А вот, по мнению Светланы, договариваться необходимо, но не с действующей российской властью. Женщина говорит, что сегодня в Кремле не услышат те шаги к миру, которые предлагают Украина и Запад, — они хотят только достижения своих целей. Поэтому мир возможен только с теми, кто будет после.

"Мне кажется, что это должно быть политическое решение, которое необходимо решать на самом высоком уровне мирового сообщества. Но обязательно нужно помнить о возвращении всех наших пленных и создании условий, чтобы люди возвращались домой. Потому что без украинцев нашей страны не будет", — заключает Светлана.

Светлана поддерживает дипломатический подход. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что принудить Россию к миру можно двумя путями — дипломатическим или крепкой обороной и мощной армией. Сегодня бойцы ВСУ делают все возможное относительно второго пути, но вариант с окончанием войны "за столом" остается.