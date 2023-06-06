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"Працюють незаконно": Крук про заклади на одеських пляжах

6 червня 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Працюють незаконно": Крук про заклади на одеських пляжах
Одеське узбережжя. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поки відкриття певних ділянок пляжів під питанням, одесити та гості міста продовжують порушувати торішній наказ військової адміністрації. Крім того, чимало закладів наразі в місті працюють всупереч правилам та законам.

Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу голови РВА Юрія Крука. 

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"Ми повинні відрізняти самодіяльність і офіційні заходи та рішення. У нас багато чого працює незаконно. Для того є відповідні органи, які повинні на це реагувати. Щодо офіційного відкриття якихось ділянок, то сьогодні діє 16 наказ, який забороняє", — зазначив Юрій Крук.

Голова РВА додав, наразі немає можливості встановити біля кожного пляжу певну групу поліцейських, аби ті контролювали дотримання правил. Тож  Кожна людина далі вже сама для себе визначається й бере за себе відповідальність.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня співак Дмитро Монатік (MONATIK) відіграв благодійний концерт в найвідомішому одеському нічному клубі. Коли артист опублікував відео з виступу, він отримав чимало коментарів від українців, які не підтримують подібні вечірки під час повномасштабної війни. Дмитро рідко відповідає на хейт, але цього разу зробив виключення. Новини.LIVE покаже коментарі, які залишив у відповідь артист. 

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