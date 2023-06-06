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"Работают незаконно": Крук о заведениях на одесских пляжах

6 июня 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Работают незаконно": Крук о заведениях на одесских пляжах
Одесское побережье. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пока открытие определенных участков пляжей под вопросом, одесситы и гости города продолжают нарушать приказ военной администрации. Кроме того, многие заведения в городе работают вопреки правилам и законам.

Об этом Новини.LIVE узнали на брифинге главы РВА Юрия Крука.

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"Мы должны отличать самодеятельность и официальные меры и решения. У нас многое работает незаконно. Для того есть соответствующие органы, которые должны на это реагировать. Что касается официального открытия каких-то участков, то сегодня действует 16 запрещающий приказ", — отметил Юрий Крук. 

Председатель РВА добавил, что пока нет возможности установить у каждого пляжа определенную группу полицейских, чтобы те контролировали соблюдение правил. Каждый человек дальше уже сам для себя определяется и берет за себя ответственность.

Напомним, в конце прошлой недели певец Дмитрий Монатик (MONATIK) отыграл благотворительный концерт в самом известном одесском ночном клубе. Когда артист опубликовал видео с выступления, он получил немало комментариев от украинцев, не поддерживающих подобные вечеринки во время полномасштабной войны. Дмитрий редко отвечает на хейт, но на этот раз сделал исключение. Новини.LIVE покажет комментарии, которые оставил ответный артист.

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