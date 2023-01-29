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Працюють цілодобово: одеські комунальники від самої ночі прибирають вулиці міста

29 січня 2023 10:50
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова
Одеські комунальники від самої ночі прибирають вулиці міста
Опади мають закінчитися вже до вечора
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова

Через сильні опади одеські комунальники цілодобово працюють у посиленому режимі. На вулицях міста помічена спецтехніка, яка посипає дороги реагентами та піщано-сольовою сумішшю від глибокої ночі.

Про це повідомляє пресслужба  Департаменту міського господарства Одеської міської ради.

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"З першими опадами ми заступили на цілодобове чергування, протягом ночі в місті працювала спецтехніка, ми проводили розчищення доріг та магістралей міста. Наша команда робить все необхідне, щоб пересування дорогами та тротуарами для містян було максимально комфортним та безпечним", — зазначають комунальники. 

Також у всіх районах проводиться розчищення та посипка прилеглих до зупинкових комплексів територій. 

Рекомендації для водіїв

Крім ожеледиці на дорогах, сьогодні  в Одесі вітер, який сягає до 17 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. На час негоди рекомендуємо не ставити свої автомобілі під деревами. Будьте уважними за кермом, стежити за обставинами на дорозі та дотримуйтесь ПДР.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі можна звертатися на цілодобову гарячу лінію Укравтодору: +38 067 400 60 80.

Рекомендації для пішоходів

Пішоходам також слід бути уважними. На тротуарах з’являється ожеледиця. 

  • Йдіть тротуаром повільно, щоб не впасти, послизнувшись на слизькій поверхні. Будьте особливо пильні, коли йдете біля дерев, які вкриті кригою.
  • Переходьте дорогу лише пішохідним переходом й переконайтесь у відсутності транспортних засобів або ж дочекайтесь їхньої зупинки.
  • Не перебігайте дорогу, навіть коли немає транспортних засобів. На слизькій дорозі бігти особливо небезпечно.
  • Одягайте взуття з рельєфною підошвою, а якщо є змога — зимове взуття з шипами. Не взувайте чоботи на підборах.

Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово. Лікарі без вихідних надають пацієнтам із травмами всю необхідну медичну допомогу. Новини.LIVE зібрали адреси та номери медзакладів.

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