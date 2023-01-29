Работают круглосуточно: одесские коммунальщики с самой ночи убирают улицы города
Из-за сильных осадков одесские коммунальщики круглосуточно работают в усиленном режиме. На улицах города отмечена спецтехника, которая посыпает дороги реагентами и песчано-солевой смесью от глубокой ночи.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента городского хозяйства Одесского городского совета.
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"С первыми осадками мы заступили на круглосуточное дежурство, ночью в городе работала спецтехника, мы проводили расчистку дорог и магистралей города. Наша команда делает все необходимое, чтобы передвижение по дорогам и тротуарам для горожан было максимально комфортным и безопасным", — отмечают коммунальщики.
Также во всех районах производится расчистка и посыпка прилегающих к остановочным комплексам территорий.
Рекомендации для водителей
Кроме гололедицы на дорогах, сегодня в Одессе ветер, достигающий 17 м/с. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. На время непогоды рекомендуем не ставить свои автомобили под деревьями. Будьте внимательны за рулем, следите за обстоятельствами на дороге и соблюдайте ПДД.
В случае чрезвычайной ситуации на дороге можно обращаться на круглосуточную горячую линию Укравтодора: +38 067 400 60 80.
Рекомендации для пешеходов
Пешеходам также следует быть внимательными. На тротуарах появляется гололедица.
- Идите тротуаром медленно, чтобы не упасть, поскользнувшись на скользкой поверхности. Будьте особенно бдительны, когда идете возле деревьев, покрытых льдом.
- Переходите дорогу только пешеходным переходом и убедитесь в отсутствии транспортных средств или дождитесь их остановки.
- Не пробегайте дорогу, даже если нет транспортных средств. На скользкой дороге бежать особенно опасно.
- Надевайте обувь с рельефной подошвой, а если есть возможность — зимняя обувь с шипами. Не обувайте сапоги на каблуке.
Все городские травмпункты работают круглосуточно. Врачи без выходных оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь. Новини.LIVE собрали адреса и номера медучреждений .