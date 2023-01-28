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Працюватимуть безперервно: комунальні служби Одеси перевели в посилений режим роботи

28 січня 2023 14:00
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова
Комунальні служби Одеси перевели в посилений режим роботи
Радимо утриматися сьогодні від прогулянок на свіжому повітрі
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова

Одеські комунальники переведені в посилений режим роботи через погіршення погодних умов. Від самого ранку дороги міста вкрило снігом та ожеледицею.

Про це повідомляє пресслужба  Департаменту міського господарства Одеської міської ради.

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У місті вже помічена спецтехніка, яка посипає дороги реагентами та піщано-сольовою сумішшю. 

"Особлива увага приділяється магістральним дорогам, а також крутим спускам та підйомам", — зазначили комунальники.

Також повідомляється про тимчасове перекриття руху для великовантажних транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (у напрямку міста Бухарест). Це пов'язано з погіршенням погодних умов та метою недопущення ДТП і заторів.

Рекомендації для водіїв

Крім ожеледиці на дорогах, сьогодні  в Одесі вітер, який сягає до 17 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. На час негоди рекомендуємо не ставити свої автомобілі під деревами. Будьте уважними за кермом, стежити за обставинами на дорозі та дотримуйтесь ПДР.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі можна звертатися на цілодобову гарячу лінію Укравтодору: +38 067 400 60 80.

Рекомендації для пішоходів

Пішоходам також слід бути уважними. На тротуарах з’являється ожеледиця. 

  • Йдіть тротуаром повільно, щоб не впасти, послизнувшись на слизькій поверхні. Будьте особливо пильні, коли йдете біля дерев, які вкриті кригою.
  • Переходьте дорогу лише пішохідним переходом й переконайтесь у відсутності транспортних засобів або ж дочекайтесь їхньої зупинки.
  • Не перебігайте дорогу, навіть коли немає транспортних засобів. На слизькій дорозі бігти особливо небезпечно.
  • Одягайте взуття з рельєфною підошвою, а якщо є змога — зимове взуття з шипами. Не взувайте чоботи на підборах.

Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово. Лікарі без вихідних надають пацієнтам із травмами всю необхідну медичну допомогу. Новини.LIVE зібрали адреси та номери медзакладів.

ФОТО: Укрінформ

 

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