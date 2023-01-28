Коммунальные службы Одессы перевели в усиленный режим работы

Советуем удержаться сегодня от прогулок на свежем воздухе

Одесские коммунальщики переведены в усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. С самого утра дороги города покрыло снегом и гололедицей.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента городского хозяйства Одесского городского совета.

В городе уже подмечена спецтехника, которая посыпает дороги реагентами и песчано-солевой смесью.

"Особое внимание уделяется магистральным дорогам, а также крутым спускам и подъемам", — отметили коммунальщики.

Также сообщается о временном перекрытии движения для большегрузных транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-15 Одесса-Рени (в направлении города Бухарест). Это связано с ухудшением погодных условий и целью недопущения ДТП и пробок.

Рекомендации для водителей

Кроме гололедицы на дорогах, сегодня в Одессе ветер, достигающий 17 м/с. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. На время непогоды рекомендуем не ставить свои автомобили под деревьями. Будьте внимательны за рулем, следите за обстоятельствами на дороге и соблюдайте ПДД.

В случае чрезвычайной ситуации на дороге можно обращаться на круглосуточную горячую линию Укравтодора: +38 067 400 60 80.

Рекомендации для пешеходов

Пешеходам также следует быть внимательными. На тротуарах появляется гололедица.

Идите тротуаром медленно, чтобы не упасть, поскользнувшись на скользкой поверхности. Будьте особенно бдительны, когда идете возле деревьев, покрытых льдом.

Переходите дорогу только пешеходным переходом и убедитесь в отсутствии транспортных средств или дождитесь их остановки.

Не пробегайте дорогу, даже если нет транспортных средств. На скользкой дороге бежать особенно опасно.

Надевайте обувь с рельефной подошвой, а если есть возможность — зимняя обувь с шипами. Не обувайте сапоги на каблуке.

Все городские травмпункты работают круглосуточно. Врачи без выходных оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь. Новини.LIVE собрали адреса и номера медучреждений.

ФОТО: Укринформ