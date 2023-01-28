Будут работать непрерывно: коммунальные службы Одессы перевели в усиленный режим работы
Одесские коммунальщики переведены в усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. С самого утра дороги города покрыло снегом и гололедицей.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента городского хозяйства Одесского городского совета.
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В городе уже подмечена спецтехника, которая посыпает дороги реагентами и песчано-солевой смесью.
"Особое внимание уделяется магистральным дорогам, а также крутым спускам и подъемам", — отметили коммунальщики.
Также сообщается о временном перекрытии движения для большегрузных транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-15 Одесса-Рени (в направлении города Бухарест). Это связано с ухудшением погодных условий и целью недопущения ДТП и пробок.
Рекомендации для водителей
Кроме гололедицы на дорогах, сегодня в Одессе ветер, достигающий 17 м/с. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. На время непогоды рекомендуем не ставить свои автомобили под деревьями. Будьте внимательны за рулем, следите за обстоятельствами на дороге и соблюдайте ПДД.
В случае чрезвычайной ситуации на дороге можно обращаться на круглосуточную горячую линию Укравтодора: +38 067 400 60 80.
Рекомендации для пешеходов
Пешеходам также следует быть внимательными. На тротуарах появляется гололедица.
- Идите тротуаром медленно, чтобы не упасть, поскользнувшись на скользкой поверхности. Будьте особенно бдительны, когда идете возле деревьев, покрытых льдом.
- Переходите дорогу только пешеходным переходом и убедитесь в отсутствии транспортных средств или дождитесь их остановки.
- Не пробегайте дорогу, даже если нет транспортных средств. На скользкой дороге бежать особенно опасно.
- Надевайте обувь с рельефной подошвой, а если есть возможность — зимняя обувь с шипами. Не обувайте сапоги на каблуке.
Все городские травмпункты работают круглосуточно. Врачи без выходных оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь. Новини.LIVE собрали адреса и номера медучреждений.
ФОТО: Укринформ