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Працював на рф у виправній колонії: в Одесі засуджено херсонського колаборанта

1 лютого 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі засуджено херсонського колаборанта
Він проведе за ґратами вісім років
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Мешканцю Херсона, який працював в пенітенціарній службі було висунено обвинувачення у колабораційній діяльності. Суд визнав його винним.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Прокурором у суді було доведено, що працівник виправної колонії після захоплення Херсона перейшов на бік ворога. Він добровільно погодився на пропозицію окупантів служити у незаконно створеній загарбниками "ИК "Северная исправительная колония (№90)" на посаді інструктора-кінолога з присвоєнням так званого "специального звания прапорщика внутренней службы". Перебуваючи на цій посаді, колаборант забезпечував організацію діяльності кінологічного підрозділу та дресирував службових собак для охорони колонії.

Злякався та втік

Втім злякавшись наступу українських захисників на Півдні України він залишив місце несення служби та втік до Одеси. Саме тут його затримали співробітники СБУ в Одеській області.

Яке покарання обрав йому суд

суд

Судом визнано винним та засуджено мешканця Херсона – за статтею ч. 7 ст. 111-1 КК України — колабораційна діяльність. Враховуючи повне визнання обвинуваченим своєї провини, між ним та прокурором у справі укладено угоду про визнання винуватості. Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права займати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 10 років.

Більше про колаборантів

Нагадаємо, у Миколаєві затримали мешканця  Снігурівки за надання хабаря слідчому СБУ. За гроші чоловік хотів уникнути покарання за колабораційну  діяльність. 

Ще одну любительку "руського міра" Приморський суд Одеси відправив за ґрати. Колаборантка влаштовувала проросійські референдуми на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Приморський суд Одеси відправив за ґрати на п'ять років чоловіка, який у 2015 році пішов  воювати проти України на боці "ЛНР". За даними слідства, бойовик  став на облік до лав ЗСУ у Любашівському районі на посаду оператора електронно-обчислювальних машин.

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