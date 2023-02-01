В Одессе осужден херсонский коллаборант

Он проведет за решеткой восемь лет

Жителю Херсона, работавшему в пенитенциарной службе, было предъявлено обвинение в коллаборационной деятельности. Суд признал его виновным.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Детали дела

Прокурор в суде доказал, что работник исправительной колонии после захвата Херсона перешел на сторону врага. Он добровольно согласился на предложение кафиров служить в незаконно созданном захватчиками "ИК "Северная исправительная колония (№90)" в должности инструктора-кинолога с присвоением так называемого "специального звания прапорщика внутренней службы". Находясь на этом посту, коллаборант обеспечивал и дрессировал служебных собак для охраны колонии.

Испугался и скрылся

Впрочем, испугавшись наступления украинских защитников на Юге Украины, он покинул место несения службы и сбежал в Одессу. Именно здесь его задержали сотрудники СБУ в Одесской области.

Какое наказание избрал ему суд

Судом признан виновным и осужден житель Херсона — по статье ч. 7 ст. 111-1 УК Украины — коллаборационная деятельность. Учитывая полное признание обвиняемым своей вины, между ним и прокурором по делу заключено соглашение о признании виновности. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать любые должности в правоохранительных органах на срок 10 лет.

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Напомним, в Николаеве задержан житель Снигиревки за предоставление взятки следователю СБУ. За деньги мужчина хотел избежать наказания за коллаборационную деятельность.

Еще одну любительницу "русского мира" Приморский суд Одессы отправил за решетку. Колаборантка устраивала пророссийские референдумы на временно оккупированной территории Херсонской области.

Приморский суд Одессы отправил за решетку на пять лет мужчину, который в 2015 году пошел воевать против Украины на стороне ЛНР. По данным следствия, боевик встал на учет в ряды ВСУ в Любашевском районе на должность оператора электронно-вычислительных машин.