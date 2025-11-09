Побиття дівчини милицею — як суд покарав працівника ТЦК

Дівчина після побиття. Фото: kkto14jrelx2/Instagram

У травні минулого року в Одесі військовослужбовець ТЦК вдарив милицею дівчину. За вчинене його зобов'язали сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку, який Приморський районний суд Одеси ухвалив 5 листопада.

Деталі справи

14 травня 2024 року 19-річна одеситка разом із трьома друзями прийшла до відділку поліції, щоб написати заяву на таксиста, який застосував проти них перцевий балончик. Під час написання заяви до райвідділу зайшов військовий із милицею. За деякий час він вийшов, але поліцейські після цього відмовилися відпускати одного із хлопців — дівчина залишилася з ним, коли ж юнака повезли до ТЦК, почала знімати автівку та водія.

Саме в цей момент сталася побиття: військовослужбовець завдав їй ударів милицею по тулубу та голові. Потерпіла зазнала травм у вигляді синців і забоїв.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину визнав. Чоловік пояснив, що розпочав службу у ТЦК після того, як зазнав поранення на фронті. За його словами, потерпіла та її знайомі поводилися у відділку агресивно, навіть били вікна. Через крики та стукіт в учасника бойових дій увімкнувся режим "Б'ють своїх" — ударів він завдавав навмання.

Суд визнав підсудного винним і оштрафував його на 850 гривень. Крім того, чоловік має компенсувати дівчині моральну шкоду, сплативши 500 гривень. Потерпіла хотіла, аби з військового стягнули ще й матеріальну шкоду, але в цьому їй відмовили, оскільки не було достатньої кількості документів, що підтверджують призначення ліків.

Нагадаємо, 14 травня минулого року в мережі поширили відео нападу працівника ТЦК на 19-річну одеситку Антоніну Томакову. Сама дівчина заявила, що військкома обурило те, що вона знімала на відео затримання свого хлопця.

Також ми повідомляли, що в Тернополі чоловік упав із вікна ТЦК та СП. Інцидент прокоментували у військкоматі.