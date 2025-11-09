Избиение девушки костылем — как суд наказал работника ТЦК

Девушка после избиения. Фото: kkto14jrelx2/Instagram

В мае прошлого года в Одессе военнослужащий ТЦК ударил костылем девушку. За содеянное его обязали уплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре, который Приморский районный суд Одессы вынес 5 ноября.

Детали дела

14 мая 2024 года 19-летняя одесситка вместе с тремя друзьями пришла в отделение полиции, чтобы написать заявление на таксиста, который применил против них перцовый баллончик. Во время написания заявления в райотдел зашел военный с костылем. Через некоторое время он вышел, но полицейские после этого отказались отпускать одного из парней — девушка осталась с ним, когда же юношу повезли в ТЦК, начала снимать машину и водителя.

Именно в этот момент произошло избиение: военнослужащий нанес ей удары костылем по туловищу и голове. Потерпевшая получила травмы в виде синяков и ушибов.

Решение суда

Обвиняемый свою вину признал. Мужчина объяснил, что начал службу в ТЦК после того, как получил ранение на фронте. По его словам, потерпевшая и ее знакомые вели себя в отделении агрессивно, даже били окна. Из-за криков и стука у участника боевых действий включился режим "Бьют своих" — удары он наносил наугад.

Суд признал подсудимого виновным и оштрафовал его на 850 гривен. Кроме того, мужчина должен компенсировать девушке моральный ущерб, заплатив 500 гривен. Потерпевшая хотела, чтобы с военного взыскали еще и материальный ущерб, но в этом ей отказали, поскольку не было достаточного количества документов, подтверждающих назначение лекарств.

Напомним, 14 мая прошлого года в сети распространили видео нападения работника ТЦК на 19-летнюю одесситку Антонину Томакову. Сама девушка заявила, что военкома возмутило то, что она снимала на видео задержание своего парня.

Также мы сообщали, что в Тернополе мужчина упал из окна ТЦК и СП. Инцидент прокомментировали в военкомате.