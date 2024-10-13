Рейд ТЦК в Одесі — де військкомат шукав ухилянтів

Працівники ТЦК в Одесі. Фото: Сергій Братчук

У неділю, 13 жовтня, у центрі Одесі працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) провели заходи в рамках виконання мобілізаційного законодавства. Рейди відбувалися по закладам харчування і в публічних місцях.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram.

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За словами Братчука, рейд ТЦК відбувся, зокрема, на вулиці Дерибасівська у центрі Одеси. Працівники військкомату проводили відповідні заходи в публічних місцях та закладах сфери послуг.

"Сьогодні в Одесі, як і по всій Україні, проходили заходи щодо виконання чинного мобілізаційного законодавства. Зокрема, на Дерибасівській, як у публічних місцях так закладах сфери послуг", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Львові люди в балаклавах, імовірно, представники ТЦК, увірвалися на весілля в ресторані. Гості стали свідками агресивних дій, після чого з вигуками "ганьба" вигнали непроханих відвідувачів.

А у Києві біля Палацу спорту працівники ТЦК влаштували масову облаву після концерту "Океану Ельзи".