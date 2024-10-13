Рейд ТЦК в Одессе — где военкомат искал уклонистов

Сотрудники ТЦК в Одессе. Фото: Сергей Братчук

В воскресенье, 13 октября, в центре Одессы работники Территориального центра комплектования (ТЦК) провели мероприятия по исполнению мобилизационного законодательства. Рейды проходили по заведениям питания и в публичных местах.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

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По словам Братчука, рейд ТЦК состоялся, в частности, на улице Дерибасовская в центре Одессы. Сотрудники военкомата проводили соответствующие мероприятия в публичных местах и заведениях сферы услуг.

"Сегодня в Одессе, как и по всей Украине, проходили мероприятия по выполнению действующего мобилизационного законодательства. В частности, на Дерибасовской, как в публичных местах, так и в заведениях сферы услуг", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что во Львове люди в балаклавах, вероятно, представители ТЦК ворвались на свадьбу в ресторане. Гости стали свидетелями агрессивных действий, после чего с криками "позор" выгнали незваных посетителей.

А в Киеве возле Дворца спорта работники ТЦК устроили массовую облаву после концерта "Океана Эльзы".