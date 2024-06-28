День Конституції 2024: що про це знають одесити

Люди на заході до Дня Конституції. Фото: Новини.LIVE

28 червня в Україні відзначається свято на честь основного Закону — Конституції. Цьогоріч правовому документу виконується 28 років. І саме з 1996 року наша країна живе за власним статутом, у якому йдеться про те, що вона суверенна та незалежна. Це головний оберіг державності й демократії, прийняття якого назавжди визначило бажання українців жити у вільній державі.

З нагоди Дня Конституції журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, що для них означає Конституція.

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Конституція важлива

У Конституції України прописані головні правила та цінності, за якими мають жити громадяни нашої країни. Найперше місце посідають людина, її життя та здоровʼя, гідність і недоторканність. Так вважає Анастасія і каже, що усе це необхідно зберегти.

"Конституція — це закон, за яким ми маємо жити. Це правила нашої держави, яких ми маємо дотримуватися. У першій статті, напевно, йдеться про устрій нашої держави — що вона незалежна", — розповідає Анастасія.

Анастасія вважає, що Конституція важлива. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки й інший одесит. Однак ще до того Валерій вважає, що з Конституцією як документом має бути знайомий кожен, хто вже навчився читати. Це допоможе українцям зрозуміти, хто ми і за що зараз боремося.

"Конституція — це основний закон держави. І як мінімум не завадило, щоб вона була в кожній родині. Це важливо. Я точно не памʼятаю першу статтю, але здається, що Україна унітарна, незалежна держава. Щось таке там. Конституцію знати важливо. Якщо навіть не памʼятають чогось, можна відкрити і почитати", — додає Валерій.

Валерій за те, щоб усі читали Конституцію. Фото: Новини.LIVE

Знає про основні правила й Ірина. Жінка впевнена, що саме за них сьогодні наша країна воює — щоб бути суверенними не лише на словах, а й на ділі.

"У першій статті йдеться про те, що ми незалежні. І так має бути й надалі. Наша країна знову повинна вибороти собі це право", — каже Ірина.

Ірина знає основні правила Конституції України. Фото: Новини.LIVE

Знання зі школи

Варто зазначити, що значна частина одеситів вивчала основні статті Конституції ще у школі. Однак пронесли їх і до більш свідомого віку. Діана знає, що у першій статті йдеться про незалежність, а решту знань треба освіжити.

"Україна — це суверенна, незалежна держава. І її конституція повинна мати для всіх особливий сенс, адже це наш найважливіший документ", — зазначає Діана.

Діана памʼятає першу статтю. Фото: Новини.LIVE

Проте знайшлися і такі містяни, які не памʼятають нічого про Конституцію. Наталя каже, що не було у цьому потреби та необхідності, адже вона ніде не стикається з історією і юриспруденцією.

"Мені соромно, але я не назву. Все, що стосується права та історії, — це не до мене. Я не дуже в цьому розбираюся", — підсумовує Наталя.

Наталя не памʼятає статті Конституції. Фото: Новини.LIVE

Всього за часи свого існування український народ мав три самостійні Конституції — Пилипа Орлика, Михайла Грушевського та незалежної України, за якою ми живемо й зараз. Основні закони, які в ній прописані, перестали бути для нашої країни історією — сьогодні ми в прямому сенсі виборюємо право на самовизначення як народу та держави.