День Конституции 2024: что об этом знают одесситы

Люди на мероприятии ко Дню Конституции. Фото: Новини.LIVE

28 июня в Украине отмечается праздник в честь основного Закона — Конституции. В этом году правовому документу исполняется 28 лет. И именно с 1996 года наша страна живет по собственному уставу, в котором говорится, что она суверенна и независима. Это главный оберег государственности и демократии, принятие которого определило желание украинцев жить в свободном государстве.

По случаю Дня Конституции журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что для них означает Конституция.

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Конституция важна

В Конституции Украины прописаны главные правила и ценности, согласно которым должны жить граждане нашей страны. Первое место занимают человек, его жизнь и здоровье, достоинство и неприкосновенность. Так считает Анастасия и говорит, что все это нужно сохранить.

"Конституция — это закон, по которому мы должны жить. Это правила нашего государства, которые мы должны соблюдать. В первой статье, наверное, речь идет об устройстве нашего государства — что оно независимое", — рассказывает Анастасия.

Анастасия считает, что конституция важна. Фото: Новини.LIVE

Такого же мнения и другой одессит. Однако еще кроме этого, Валерий считает, что с Конституцией как документом должен быть знаком каждый, кто уже научился читать. Это поможет украинцам понять, кто мы и за что сейчас боремся.

"Конституция — это основной закон государства. И как минимум не помешало, чтобы она была в каждой семье. Это важно. Я точно не помню первую статью, но кажется, что Украина унитарная, независимое государство. Что-то такое там. Конституцию знать важно. Если даже не помнят чего-то, можно открыть и почитать", — добавляет Валерий.

Валерий за то, чтобы все читали Конституцию. Фото: Новини.LIVE

Знает об основных правилах и Ирина. Женщина уверена, что именно за них сегодня наша страна воюет, чтобы быть суверенными не только на словах, но и на деле.

"В первой статье говорится, что мы независимы. И так должно быть и дальше. Наша страна снова должна добыть в борьбе себе это право", — говорит Ирина.

Ирина знает главные правила Конституции Украины. Фото: Новини.LIVE

Знания из школы

Следует отметить, что значительная часть одесситов изучала основные статьи Конституции еще в школе. Однако пронесли их и до более сознательного возраста. Диана знает, что в первой статье речь идет о независимости, а остальные знания нужно освежить.

"Украина — это суверенное, независимое государство. И его Конституция должна иметь для всех особый смысл, ведь это наш самый важный документ", — отмечает Диана.

Диана помнит первую статью. Фото: Новини.LIVE

Однако нашлись и такие горожане, которые не помнят ничего о Конституции. Наталья говорит, что не было нужды и необходимости, ведь она нигде не сталкивается с историей и юриспруденцией.

"Мне будет стыдно, но я не назову. Все, что касается права и истории, — это не ко мне. Я не очень в этом разбираюсь", — заключает Наталья.

Наталья не помнит статью Конституции. Фото: Новини.LIVE

Всего за время своего существования украинский народ имел три самостоятельных Конституции — Пилипа Орлика, Михаила Грушевского и независимой Украины, по которой мы живем и сейчас. Основные законы, прописанные в ней, перестали быть для нашей страны историей — сегодня мы в прямом смысле боремся за право на самоопределение как народа и государства.