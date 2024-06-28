День Конституции 2024: что об этом знают одесситы

Правила нашего государства — что о Конституции Украины знают в Одессе
28 июня в Украине отмечается праздник в честь основного Закона — Конституции. В этом году правовому документу исполняется 28 лет. И именно с 1996 года наша страна живет по собственному уставу, в котором говорится, что она суверенна и независима. Это главный оберег государственности и демократии, принятие которого определило желание украинцев жить в свободном государстве.
По случаю Дня Конституции журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что для них означает Конституция.
Конституция важна
В Конституции Украины прописаны главные правила и ценности, согласно которым должны жить граждане нашей страны. Первое место занимают человек, его жизнь и здоровье, достоинство и неприкосновенность. Так считает Анастасия и говорит, что все это нужно сохранить.
"Конституция — это закон, по которому мы должны жить. Это правила нашего государства, которые мы должны соблюдать. В первой статье, наверное, речь идет об устройстве нашего государства — что оно независимое", — рассказывает Анастасия.
Такого же мнения и другой одессит. Однако еще кроме этого, Валерий считает, что с Конституцией как документом должен быть знаком каждый, кто уже научился читать. Это поможет украинцам понять, кто мы и за что сейчас боремся.
"Конституция — это основной закон государства. И как минимум не помешало, чтобы она была в каждой семье. Это важно. Я точно не помню первую статью, но кажется, что Украина унитарная, независимое государство. Что-то такое там. Конституцию знать важно. Если даже не помнят чего-то, можно открыть и почитать", — добавляет Валерий.
Знает об основных правилах и Ирина. Женщина уверена, что именно за них сегодня наша страна воюет, чтобы быть суверенными не только на словах, но и на деле.
"В первой статье говорится, что мы независимы. И так должно быть и дальше. Наша страна снова должна добыть в борьбе себе это право", — говорит Ирина.
Знания из школы
Следует отметить, что значительная часть одесситов изучала основные статьи Конституции еще в школе. Однако пронесли их и до более сознательного возраста. Диана знает, что в первой статье речь идет о независимости, а остальные знания нужно освежить.
"Украина — это суверенное, независимое государство. И его Конституция должна иметь для всех особый смысл, ведь это наш самый важный документ", — отмечает Диана.
Однако нашлись и такие горожане, которые не помнят ничего о Конституции. Наталья говорит, что не было нужды и необходимости, ведь она нигде не сталкивается с историей и юриспруденцией.
"Мне будет стыдно, но я не назову. Все, что касается права и истории, — это не ко мне. Я не очень в этом разбираюсь", — заключает Наталья.
Всего за время своего существования украинский народ имел три самостоятельных Конституции — Пилипа Орлика, Михаила Грушевского и независимой Украины, по которой мы живем и сейчас. Основные законы, прописанные в ней, перестали быть для нашей страны историей — сегодня мы в прямом смысле боремся за право на самоопределение как народа и государства.
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