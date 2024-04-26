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Правоохоронці затримали чоловіків, які намагались продати авторитету трофейну зброю

26 квітня 2024 22:44
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Правоохоронці затримали чоловіків, які намагались продати авторитету трофейну зброю
Співробітник СБУ затримує правопорушника. Фото: СБУ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Завдяки спільній операції СБУ і Нацполіції затримали "чорних зброярів". Вони намагались продати криміналітету трофейні гранатомети та вибухівку.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Де саме зловмисники намагались продати трофейну зброю

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією України запобігла продажу зброї представникам кримінальних кіл у Полтавській, Одеській та Житомирській областях.

Правоохоронці затримали чоловіків, які намагались продати авторитету трофейну зброю - фото 1
Трофейна зброя. Фото: СБУ

У результаті проведених комплексних заходів затримано торгівців трофейним озброєнням. Вони нелегально вивозили зброю з місць колишніх боїв поблизу лінії фронту. Серед вилученого у фігурантів — російські протитанкові гранатомети, автомати Калашникова та вибухівка.

Правоохоронці затримали чоловіків, які намагались продати авторитету трофейну зброю - фото 2
Слідчі дії працівника Служби безпеки України. Фото: СБУ

Зокрема, на Полтавщині нейтралізовано злочинне угруповання, яке намагалось продати арсенал бойових гранат і автоматичну зброю. Щоб знайти покупців, фігуранти використовували особисті зв'язки серед криміналітету. Співробітники СБУ затримали організатора і двох учасників банди на спробі збуту бойових засобів ураження.

Правоохоронці затримали чоловіків, які намагались продати авторитету трофейну зброю - фото 3
Слідчі СБУ вилучають трофейну зброю. Фото: СБУ

В Одеській області повідомлено про підозру місцевому жителю, який хотів продати понад пів кілограма пластиду та пристрої для мінно-вибухових речовин. Крім того, він намагався реалізувати дві бойові гранати і майже 5 метрів шнура для детонування вибухівки.

Правоохоронці затримали чоловіків, які намагались продати авторитету трофейну зброю - фото 4
Конфіскація трофейної зброї працівником Служби безпеки України. Фото: СБУ

На Житомирщині викрито ще трьох торгівців зброєю. Зловмисники пропонували своїм клієнтам цілий арсенал трофейних засобів ураження.

Правоохоронці затримали чоловіків, які намагались продати авторитету трофейну зброю - фото 1
Вилучена правоохоронцями трофейна зброя. Фото: СБУ

Під час обшуків у підозрюваних вилучили автомат Калашникова та реактивний піхотний вогнемет "Джміль" російського виробництва. Також виявлено понад 20 бойових гранат та велику кількість набоїв до стрілецького озброєння.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Вилучені засоби ураження планується передати на потреби ЗСУ.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській, Одеській та Житомирській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.

Раніше ми писали, що СБУ оголосила підозру колаборанту, який воював проти українців під Соледаром.

Також повідомлялось, що Служба безпеки викрила та затримала російського агента, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської обласної військової адміністрації. Працював він під виглядом "таксиста".

СБУ
Одеса
зброя
поліція
Нацполіція

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