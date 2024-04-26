Правоохранители задержали мужчин, пытавшихся продать авторитету трофейное оружие

Сотрудник СБУ задерживает правонарушителя. Фото: СБУ

Благодаря совместной операции СБУ и Нацполиции задержали "черных оружейников". Они пытались продать криминалитету трофейные гранатометы и взрывчатку.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Где именно злоумышленники пытались продать трофейное оружие

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией Украины предотвратила продажи оружия представителям криминальных кругов в Полтавской, Одесской и Житомирской областях.

Трофейное оружие. Фото: СБУ

В результате проведенных комплексных мероприятий задержаны торговцы трофейным вооружением. Они нелегально вывозили оружие из мест бывших сражений вблизи линии фронта. Среди изъятого у фигурантов — российские противотанковые гранатометы, автоматы Калашникова и взрывчатка.

Следственные действия работника Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

В частности, в Полтавской области нейтрализована преступная группировка, которая пыталась продать арсенал боевых гранат и автоматическое оружие. Чтобы найти покупателей, фигуранты использовали личные связи среди криминалитета. Сотрудники СБУ задержали организатора и двух участников банды на попытке сбыта боевых средств поражения.

Следователи СБУ изымают трофейное оружие. Фото: СБУ

В Одесской области сообщено о подозрении местному жителю, который хотел продать более полукилограмма пластида и устройства для минно-взрывных веществ. Кроме того, он пытался реализовать две боевые гранаты и почти 5 метров шнура для детонирования взрывчатки.

Конфискация трофейного оружия работником СБУ. Фото: СБУ

В Житомирской области разоблачены еще три торговца оружием. Злоумышленники предлагали своим клиентам целый арсенал трофейных средств поражения.

Изъятое правоохранителями трофейное оружие. Фото: СБУ

Во время обысков у подозреваемых изъяли автомат Калашникова и реактивный пехотный огнемет "Джмиль" российского производства. Также обнаружено более 20 боевых гранат и большое количество патронов к стрелковому вооружению.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Изъятые средства поражения планируется передать потребностям ВСУ.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Полтавской, Одесской и Житомирской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве прокуратуры.

Ранее мы писали, что СБУ объявила подозрение коллаборанту, воевавшему против украинцев под Соледаром.

Также сообщалось, что Служба безопасности разоблачила и задержала российского агента, приводившего российские дроны на локации Сил обороны и руководства Херсонской областной военной администрации. Работал он под видом "таксиста".