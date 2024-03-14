Президент Франції заявив про можливу відправку своїх військ в Одесу

Емманюель Макрон. Фото: European Union

Нещодавно Емманюель Макрон запропонував Заходу не виключати можливість відправлення військ на підтримку України. Проте таку заяву політик зробив дещо раніше, ніж вона була офіційно опублікована.

Про це пише французьке видання Le Monde.

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"У будь-якому випадку, у наступному році мені доведеться відправити деяких хлопців до Одеси", — зазначив Макрон у закритому колі осіб 21 лютого.

Публічно Президент Франції повідомив про можливість відправлення військ в Україну через п'ять діб від своєї неофіційної заяви.

За даними видання, влада країни розглядає можливість відправлення військ в Україну як мінімум з червня 2023 року, коли це питання було порушено на засіданні Ради національної оборони та безпеки Франції.

Допомога Франції для України

Раніше ми повідомляли, що національні збори Франції схвалили урядову стратегію щодо України, включно з двосторонньою угодою про безпеку, підписаною президентами Емманюелем Макроном і Володимиром Зеленським.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів основні подробиці безпекових угод, які Україна підписала з Францією 16 лютого. Один з основних її аспектів — посилення протиповітряної оборони України.

Додамо, Емманюель Макрон вже втретє з лютого відклав свій робочий візит до України. Голова країни розглядає можливість приїзду до Києва з іншими західними лідерами, щоб організувати не двосторонню, а розширену зустріч і тим самим продемонструвати колективну підтримку Україну.