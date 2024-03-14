Президент Франции заявил о возможной отправке своих войск в Одессу

Эммануэль Макрон. Фото: European Union

Недавно Эммануэль Макрон предложил Западу не исключать возможность отправки войск в поддержку Украины. Однако такое заявление политик сделал несколько раньше, чем оно было официально опубликовано.

Об этом пишет французское издание Le Monde.

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"В любом случае, в следующем году мне придется отправить некоторых ребят в Одессу" , — отметил Макрон в закрытом кругу людей 21 февраля.

Публично Президент Франции сообщил о возможности отправки войск в Украину через пять суток от своего неофициального заявления.

По данным издания, власти страны рассматривают возможность отправки войск в Украину как минимум с июня 2023 года, когда этот вопрос был поднят на заседании Совета национальной обороны и безопасности Франции.

Помощь Франции для Украины

Ранее мы сообщали, что национальное собрание Франции одобрило правительственную стратегию в отношении Украины, включая двустороннее соглашение о безопасности, подписанное президентами Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал основные подробности соглашений о безопасности, которые Украина подписала с Францией 16 февраля. Один из основных ее аспектов – усиление противовоздушной обороны Украины.

Эммануэль Макрон уже в третий раз с февраля отложил свой рабочий визит в Украину. Глава страны рассматривает возможность приезда в Киев с другими западными лидерами, чтобы организовать не двустороннюю, а расширенную встречу и тем самым продемонстрировать коллективную поддержку Украины.