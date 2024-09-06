Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян arrow

Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

6 вересня 2024 17:27
Рвачова Анастасія - редактор
Мовні скандали в Україні 2024: одесити розповіли про причини
Люди гуляють біля одеської мерії. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

З першими вибухами в українських містах 24 лютого 2022 року багато громадян усвідомили свою самоідентифікацію. З того часу значна частина людей відмовилася від російської як мови окупанта. І ця тенденція впродовж війни збільшувалася. Проте після стрімких змін у суспільстві почали виникати мовні суперечки, які існують, зокрема в Одесі, й досі. 

Чому ці скандали досі мають місце в українському суспільстві, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів. 

Читайте також:

Скандали розколюють країну

Одесити впевнені, що всі внутрішні скандали в країні так чи інакше відбуваються на користь ворога, адже саме вони розколюють людей. На думку молоді, за допомогою таких мовних скандалів легко маніпулювати людьми та відволікати їх від чогось іншого. 

"Це основна причина розбрату країни, і дуже легко цією темою маніпулювати. І прикро, що цей розбрат несуть самі українці, хоча напала на нас Росія", — вважають Євгенія та Олексій. 

Одесити Євгенія та Олексій. Фото: Новини.LIIVE
Одесити Євгенія та Олексій. Фото: Новини.LIVE

Частково пару підтримує і Євген. Проте хлопець додає, що причина ще також може критися в тому, що старше покоління не готове до кардинальних змін та досі живе думками про СРСР. 

"Я думаю, що тут проблема поколінь. Люди, які росли в Радянському Союзі, виховували своїх дітей переважно російською — і тоді це було нормально. Сьогодні я вже свою дитину виховую українською", — додає Євген. 

Містянин Євген. Фото: Новини.LIVE
Містянин Євген. Фото: Новини.LIVE

Ще одним прихильником такої думки є переселенець з окупованої території. Хлопець вважає, що російську необхідно поступово викорінювати з нашого життя, бо через неї також зараз триває велика війна. 

"Я думаю, цим скандалам взагалі немає місця в Україні. Бо, наприклад, я як людина з Донецької області приїхав сюди і в Одесі всюди розмовляю українською. Але, на жаль, є досить багато людей, які ще не можуть змиритися з тим, що Україна — це не Радянський Союз. І прагнуть, щоб все було, як тоді", — констатує Дмитро. 

Переселенець з Донеччини з дівчиною. Фото: Новини.LIVE
Переселенець з Донеччини з дівчиною. Фото: Новини.LIVE

Є важливіші проблеми

Але в Одесі є й інші думки. Так, на думку Ольги, багатьом людям важко стрімко перейти на іншу мову попри усі намагання. Жінка вважає, що цим питанням краще зайнятися після закінчення війни. 

"Я вчилася російською, і в Одесі всі говорять російською. Але ми намагаємося переходити на українську та підтримуємо Україну. Але не завжди це виходить", — наголошує Ольга. 

Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE
Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE

Схожої думки і Вікторія, яка впевнена, що не мова зараз обʼєднує українців. Дівчина не вважає нагальною потребою сьогодні, щоб всі говорили українською. Бо є проблеми важливіші, і на фронті нас захищають як україномовні, так і російськомовні бійці. 

"Здавна ми говорили різними мовами і діалектами. Я говорю суржиком, в Одесі — більше російською розмовляють. І суперечки щодо мови зараз не на часі. І так достатньо приводів для цього", — підсумовує Вікторія.

Мешканка Віннчини Вікторія. Фото: Новини.LIVE
Мешканка Вінниччини Вікторія. Фото: Новини.LIVE

Закон про функціонування української мови ухвалили ще у 2019 році. Але з того часу у суспільстві прогриміли десятки гучних скандалів. Та попри це Україна виходить з-під імперського російського впливу та будує нову національну свідомість у громадян. Чи вдасться її зберегти — питання майбутніх поколінь. 

Одеса війна російська мова українська мова Одеська область опитування мовний скандал Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:55 Обмеження по службі після ВЛК — як з такими рішеннями потрапити з фронту в тил

17:55 США підтвердили передачу Україні пакета військової допомоги — що у переліку

17:51 Рух у напрямку кордонів — на трасі Одеса-Рені збираються затори

17:51 Зеленський зустрівся з Шольцом — про що говорили

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

17:46 Сильний вітер та небезпека — в Укргідрометцентрі назвали області, де завтра зміниться погода

17:37 Нідерланди анонсували передачу компонентів для українських F-16 — деталі

17:36 На Закарпатті почалося розслідування раптової смерті українського військовослужбовця

17:35 Юрист пояснив, що робити, якщо в Резерв+ не оновилися дані висновку ВЛК

17:30 Ціни на новобудови — скільки коштують квартири в Україні

17:55 Обмеження по службі після ВЛК — як з такими рішеннями потрапити з фронту в тил

17:55 США підтвердили передачу Україні пакета військової допомоги — що у переліку

17:51 Рух у напрямку кордонів — на трасі Одеса-Рені збираються затори

17:51 Зеленський зустрівся з Шольцом — про що говорили

17:46 Сильний вітер та небезпека — в Укргідрометцентрі назвали області, де завтра зміниться погода

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

17:37 Нідерланди анонсували передачу компонентів для українських F-16 — деталі

17:36 На Закарпатті почалося розслідування раптової смерті українського військовослужбовця

17:35 Юрист пояснив, що робити, якщо в Резерв+ не оновилися дані висновку ВЛК

17:30 Ціни на новобудови — скільки коштують квартири в Україні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги