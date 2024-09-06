Мовні скандали в Україні 2024: одесити розповіли про причини

Люди гуляють біля одеської мерії. Фото: Новини.LIVE

З першими вибухами в українських містах 24 лютого 2022 року багато громадян усвідомили свою самоідентифікацію. З того часу значна частина людей відмовилася від російської як мови окупанта. І ця тенденція впродовж війни збільшувалася. Проте після стрімких змін у суспільстві почали виникати мовні суперечки, які існують, зокрема в Одесі, й досі.

Чому ці скандали досі мають місце в українському суспільстві, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.

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Скандали розколюють країну

Одесити впевнені, що всі внутрішні скандали в країні так чи інакше відбуваються на користь ворога, адже саме вони розколюють людей. На думку молоді, за допомогою таких мовних скандалів легко маніпулювати людьми та відволікати їх від чогось іншого.

"Це основна причина розбрату країни, і дуже легко цією темою маніпулювати. І прикро, що цей розбрат несуть самі українці, хоча напала на нас Росія", — вважають Євгенія та Олексій.

Одесити Євгенія та Олексій. Фото: Новини.LIVE

Частково пару підтримує і Євген. Проте хлопець додає, що причина ще також може критися в тому, що старше покоління не готове до кардинальних змін та досі живе думками про СРСР.

"Я думаю, що тут проблема поколінь. Люди, які росли в Радянському Союзі, виховували своїх дітей переважно російською — і тоді це було нормально. Сьогодні я вже свою дитину виховую українською", — додає Євген.

Містянин Євген. Фото: Новини.LIVE

Ще одним прихильником такої думки є переселенець з окупованої території. Хлопець вважає, що російську необхідно поступово викорінювати з нашого життя, бо через неї також зараз триває велика війна.

"Я думаю, цим скандалам взагалі немає місця в Україні. Бо, наприклад, я як людина з Донецької області приїхав сюди і в Одесі всюди розмовляю українською. Але, на жаль, є досить багато людей, які ще не можуть змиритися з тим, що Україна — це не Радянський Союз. І прагнуть, щоб все було, як тоді", — констатує Дмитро.

Переселенець з Донеччини з дівчиною. Фото: Новини.LIVE

Є важливіші проблеми

Але в Одесі є й інші думки. Так, на думку Ольги, багатьом людям важко стрімко перейти на іншу мову попри усі намагання. Жінка вважає, що цим питанням краще зайнятися після закінчення війни.

"Я вчилася російською, і в Одесі всі говорять російською. Але ми намагаємося переходити на українську та підтримуємо Україну. Але не завжди це виходить", — наголошує Ольга.

Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE

Схожої думки і Вікторія, яка впевнена, що не мова зараз обʼєднує українців. Дівчина не вважає нагальною потребою сьогодні, щоб всі говорили українською. Бо є проблеми важливіші, і на фронті нас захищають як україномовні, так і російськомовні бійці.

"Здавна ми говорили різними мовами і діалектами. Я говорю суржиком, в Одесі — більше російською розмовляють. І суперечки щодо мови зараз не на часі. І так достатньо приводів для цього", — підсумовує Вікторія.

Мешканка Вінниччини Вікторія. Фото: Новини.LIVE

Закон про функціонування української мови ухвалили ще у 2019 році. Але з того часу у суспільстві прогриміли десятки гучних скандалів. Та попри це Україна виходить з-під імперського російського впливу та будує нову національну свідомість у громадян. Чи вдасться її зберегти — питання майбутніх поколінь.