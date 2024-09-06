Языковые скандалы в Украине 2024: одесситы рассказали о причинах

Люди гуляют возле одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE

С первыми взрывами в украинских городах 24 февраля 2022 года многие граждане осознали свою самоидентификацию. С тех пор значительная часть людей отказалась от русского как языка оккупанта. И эта тенденция на протяжении войны увеличивалась. Однако после стремительных изменений в обществе начали возникать языковые споры, которые существуют, в частности в Одессе, до сих пор.

Почему эти скандалы до сих пор имеют место в украинском обществе, журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

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Скандалы раскалывают страну

Одесситы уверены, что все внутренние скандалы в стране так или иначе происходят в пользу врага, ведь именно они раскалывают людей. По мнению молодежи, с помощью таких языковых скандалов легко манипулировать людьми и отвлекать их от чего-то другого.

"Это основная причина раскола страны, и очень легко этой темой манипулировать. И досадно, что этот раздор несут сами украинцы, хотя напала на нас Россия", — считают Евгения и Алексей.

Одесситы Евгения и Алексей. Фото: Новини.LIVE

Частично пару поддерживает и Евгений. Однако парень добавляет, что причина еще может скрываться в том, что старшее поколение не готово к кардинальным изменениям и до сих пор живет мыслями в СССР.

"Я думаю, что здесь проблема поколений. Люди, которые росли в Советском Союзе, воспитывали своих детей преимущественно на русском — и тогда это было нормально. Сегодня я уже своего ребенка воспитываю на украинском", — добавляет Евгений.

Горожанин Евгений. Фото: Новини.LIVE

Еще одним сторонником такого мнения является переселенец с оккупированной территории. Парень считает, что русский необходимо постепенно искоренять из нашей жизни, потому что из-за него также сейчас идет большая война.

"Я думаю, этим скандалам вообще нет места в Украине. Потому, например, я как человек из Донецкой области приехал сюда и в Одессе всюду разговариваю по-украински. Но, к сожалению, есть достаточно много людей, которые еще не могут смириться с тем, что Украина — это не Советский Союз. И стремятся, чтобы все было, как тогда", — констатирует Дмитрий.

Переселенец с Донетчины с девушкой. Фото: Новини.LIVE

Есть более важные проблемы

Но в Одессе есть и другие мнения. Так, по мнению Ольги, многим людям трудно стремительно перейти на другой язык, несмотря на все попытки. Женщина считает, что этим вопросом лучше заняться по окончании войны.

"Я училась на русском, и в Одессе все говорят на русском. Но мы пытаемся переходить на украинский и поддерживаем Украину. Но не всегда это получается", — отмечает Ольга.

Одесситка Ольга. Фото: Новини.LIVE

Похожего мнения и Виктория, которая уверена, что не язык сейчас объединяет украинцев. Девушка не считает неотложной потребностью сегодня, чтобы все говорили по-украински. Потому что есть проблемы поважнее, и на фронте нас защищают как украиноязычные, так и русскоязычные бойцы.

"Издавна мы говорили на разных языках и диалектах. Я говорю на суржике, в Одессе — больше на русском говорят. И споры по поводу языка сейчас не ко времени. И так достаточно поводов для этого", — заключает Виктория.

Жительница Виннитчины Виктория. Фото: Новини.LIVE

Закон о функционировании украинского языка был принят еще в 2019 году. Но с этого времени в обществе прогремели десятки громких скандалов. Но, несмотря на это, Украина выходит из-под имперского российского влияния и строит новое национальное сознание у граждан. Удастся ли его сохранить — вопрос будущих поколений.