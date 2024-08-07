Одеський "Привоз" 2024: що та в яку ціну продають на знаменитому ринку у серпні

Люди купують продукти на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Аномальна спека покинула Одеську область, а натомість настав тиждень дощів та холодів. Така погода не дуже подобається гостям міста, які приїхали позасмагати на сонечку, проте для овочів, фруктів та ягід вона найкраща — продукти більше набирають вологи та менше псуються. До того ж, на прилавках ринків зʼявилися вже нові сезонні смаколики, але й про звичний "борщовий набір" забувати не варто.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на знаменитий одеський ринок "Привоз", щоб дізнатися, у яку суму обійдуться фрукти, ягоди та риба.

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Попереду осінь та холоди, тож від самого ранку люди йдуть на "Привоз", щоб встигнути придбати свіжі літні ласощі. Запахи від кавунів, динь та персиків заполонили ринок настільки, що люди не можуть собі відмовити у задоволенні придбати додому смаколик. Продавець Едуард розповідає, що його охайний прилавок завжди заманює покупців, від яких немає відбою. Переважно беруть кавуни, але й не забувають і про інші смаколики, якими можна не лише посмакувати, а й використати на консервацію.

"У нас є як імпортні продукти, так і місцеві. З імпорту: інжирні персики, лимони, апельсини. Але їх мало — більше беремо своє. Усе везуть з Ізмаїльського району, зараз там найбільший врожай", — зазначає Едуард.

Продавець фруктів та ягід Едуард. Фото: Новини.LIVE

Водночас продавець додає, що ціни, порівняно з початком літа, не сильно змінилися: щось здорожчало, щось навпаки здешевшало. Проте сумарно похід на ринок для людини майже не змінився. Не знайти хіба що молодої картоплі та черешні, жартує підприємець.

Ціни на фрукти та ягоди

Кавун — 15 грн/кг;

Диня — 20-80 грн/кг;

Персик — 60-80 грн/кг;

Виноград — 100-120,

Апельсин — 120 грн/кг;

Малина — 120 грн/кг;

Полуниця — 120 грн/кг;

Лохина — 130 грн/кг;

Слива — 50-60 грн/кг;

Яблука — 20-40 грн/кг.

Фрукти на одеському "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Кавунам — бути

Через тривалу спеку не тільки одесити, але і всі українці ледь не залишилися без кавунів, адже вони могли без вологи просто висохти та зіпсуватися прямо на полі. Але Едуард, посміхаючись, наголошує, що цього не сталося, бо на півдні Одеської області пройшли сильні дощі і баштанні культури вдосталь "напилися". Таким чином кавунів на ринках буде ще багато.

"Пройшли, на щастя, дощі, і проблема з кавунами вирішилася. Адже не так давно, коли була спека, була загроза, що кавуни посохнуть на полях. Але все ж температура знизилася, і кавуни будуть на ринках до середини вересня точно. Баштанних вродило багато", — констатує продавець фруктів та ягід.

Кавуни та дині на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість борщового набору

А от з овочами ситуація дещо гірша. З початком серпня почали дорожчати ключові продукти, такі як картопля, помідори та цибуля. Тож сьогодні звична усім українцям страва та спадщина ЮНЕСКО борщ дійсно є "дорогоцінною". В середньому на одну каструлю потрібно витратити близько 200 гривень. І це без урахування мʼяса. Тож загалом ціни на овочі на "Привозі" такі:

Помідор — 40-50 грн/кг;

Помідор рожевий — 70 грн/кг;

Кукурудза — 10-15 грн/кг;

Капуста — 20-40 грн/кг;

Перець — 30-50 грн/кг;

Огірки — 40-50 грн/кг;

Баклажан — 60 грн/кг;

Кабачок — 35 грн/кг;

Морква — 25 грн/кг;

Цибуля — 30 грн/кг;

Буряк — 30-40 грн/кг.

Ціни на овочі на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Помідори та огірки на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що самої кукурудзи на прилавках вже майже не знайти, адже її сезон закінчився. Тож любителям похрумтіти соленим качаном на пляжі слід поспішити на "Привоз".

Остання сезонна кукурудза. Фото: Новини.LIVE

Одеса без риби неможлива

Сьогодні на "Привозі" радує око як покупців, так і продавців, рибний відділ. І хоча ажіотаж невеликий, обрати рибку на будь-який смак і гаманець можна без проблем. Прилавок продавчині Олени від ранку вже дещо спустів, але все ж і річкові, і морські представники на ньому є.

"У нас є будь-яка рибка: від великої до маленької. Уся смачна та свіжа, тільки сьогодні привезли. І її було дуже багато, як бачите, вже люди розібрали трохи", — розповідає Олена.

Продавчиня риби Олена. Фото: Новини.LIVE

Також підприємиця додає, що порівняно з минулим роком значно збільшилася кількість морської риби, бо загроза від російських кораблів стала меншою і рибаки виходять ближче до моря, зокрема на нульовий кілометр Дунаю, що біля Вилкового.

"В море не випускають зараз, ви ж знаєте, там ловити не можна. З берега лише трошки і у Вилковому, адже Дунай виходить у море. Там ловлять, але знову ж таки, тільки судачок", — додає жінка.

Ціна на рибу

Товстолоб — 70-90 грн/кг;

Короп — 180 грн/кг;

Короп річковий — 120 грн/кг;

Окунь — 80-100 грн/кг;

Філе коропа — 200 грн/кг;

Судак — 230 грн/кг;

Сом — 200 грн/кг;

Мʼясо сома — 300 грн/кг;

Бичок — 150 грн/кг;

Судак річковий — 220 грн/кг грн/кг;

Щука — 150 грн/кг.

Ціни на свіжу рибу на ринку. Фото: Новини.LIVE

Прифронтовий бичок

З прилавків "Привозу" вже зникла звична одеситам глось, але натомість зʼявився чорний бичок. Та не простий, а виловлений з Тилігульського лиману, який розташовний досить недалеко від окупованої Кінбурнської коси, де стоять військові РФ. Тож рибалки на свій страх та ризик виловлюють рибу.

"Важко ловити дуже, тому що бойові дії йдуть, залишилося дуже мало рибалок. Хлопці йдуть захищати нашу Батьківщину. І залишаються вже літні рибалки. Але ми потерпимо трошки", — додає Олена.

Бичок з Тилігульського лиману. Фото: Новини.LIVE

Але окрім бичка на прилавках є багато й річкових представників, яких везуть як з Дунаю, так і з Дністра. І хоча після спеки риби стало дещо менше, на всіх охочих все одно вистачає.

Як транспортують

Ще одним важливим моментом є транспортування риби з Дунаю, адже тут є два чинники: досить далека дорога та перетин прикордонної зони, що може затримати доставку і риба зіпсується. Але Олена каже, що не відчаюється, адже рибу їм привозить жінка, яка сіла за кермо вантажівки.

"У нас працює жінка, на великій машині возить рибу з Вилкового. Риба ця з холодильником, туди в ящики складається риба, її пересипається льодом, і привозить вона сюди. І тут вже, на місці, ми розбираємо: кому яка риба, хто яку штуку хоче", — наголошує продавчиня риби.

Морський та річковий коропи. Фото: Новини.LIVE

І також Олена наголошує, що яку б рибу не пропонували покупцям, фаворитом у людей все одно залишається карась. Але його сьогодні дуже мало через війну.

Карась по-одеськи

Крім того, Олена, як фахівчиня та гарна господиня, поділилася найкращим одеським рецептом карася. Для нього потрібні лише чотири інгредієнти: карась, кукурудзяне борошно, олія та любов.

"Ми рибку тоненько підрізаємо по боках та кладемо у кукурудзяне борошно. Після цього добре обвалюємо карася та перекидаємо у киплячу олію. Він зашкварчить, засмажиться — і тоді буде готовим", — підсумовує продавчиня.

Свіжа риба на прилавку "Привоза". Фото: Новини.LIVE

Загалом ціни на "Привозі" помірні та, як жартують місцеві продавці, "залежать не від курсу долара, а від примх погоди". Проте і витратити можна менше, ніж розраховуєш, адже в Одесі треба торгуватися!