Одесский "Привоз" 2024: что и в какую цену продают на знаменитом рынке в августе

Люди покупают продукты на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Аномальная жара покинула Одесскую область, а настала неделя дождей и холодов. Такая погода не очень нравится гостям города, приехавшим позагорать на солнышке, однако для овощей, фруктов и ягод она самая лучшая — продукты больше набирают влаги и меньше портятся. К тому же, на прилавках рынков появились уже новые сезонные вкусности, но и о привычном "борщевом наборе" забывать не стоит.

Журналисты Новини.LIVE отправились на знаменитый одесский рынок "Привоз", чтобы узнать, в какую сумму обойдутся фрукты, ягоды и рыба.

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Обновленный ассортимент

Впереди осень и холода, поэтому с самого утра люди идут на "Привоз", чтобы успеть приобрести свежее летнее лакомство. Запахи от арбузов, дынь и персиков наводнили рынок настолько, что люди не могут себе отказать в удовольствии приобрести домой вкуснятину. Продавец Эдуард рассказывает, что его аккуратный прилавок всегда привлекает покупателей, от которых нет отбоя. Преимущественно берут арбузы, но и не забывают и о других вкусностях, которыми можно не только насладиться, но и использовать для консервации.

"У нас есть как импортные продукты, так и местные. Из импорта: инжирные персики, лимоны, апельсины. Но их мало — больше берем свое. Все везут из Измаильского района, сейчас там самый большой урожай", — отмечает Эдуард.

Продавец фруктов и ягод Эдуард. Фото: Новини.LIVE

В то же время продавец добавляет, что цены по сравнению с началом лета не сильно изменились: что-то подорожало, что-то наоборот подешевело. Однако суммарный поход на рынок для человека почти не изменился. Не найти разве что молодой картофель и черешню, шутит предприниматель.

Цены на фрукты и ягоды

Арбуз — 15 грн/кг;

Дыня — 20-80 грн/кг;

Персик — 60-80 грн/кг;

Виноград — 100-120,

Апельсин — 120 грн/кг;

Малина — 120 грн/кг;

Клубника — 120 грн/кг;

Голубика — 130 грн/кг;

Слива — 50-60 грн/кг;

Яблоки — 20-40 грн/кг.

Фрукты на одесском "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Арбузам — быть

Из-за продолжительной жары не только одесситы, но и все украинцы чуть не остались без арбузов, ведь они могли без влаги просто высохнуть и испортиться прямо на поле. Но Эдуард, улыбаясь, отмечает, что этого не произошло, потому что на юге Одесской области прошли сильные дожди и бахчевые культуры достаточно "напились". Таким образом, арбузов на рынках будет еще много.

"Прошли, к счастью, дожди, и проблема с арбузами решилась. Ведь не так давно, когда была жара, была угроза, что арбузы посохнут на полях. Но все же температура снизилась, и арбузы будут на рынках до середины сентября точно. Бахчевых уродило много", — констатирует продавец фруктов и ягод.

Арбузы и дыни на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость борщевого набора

А вот с овощами ситуация несколько хуже. С начала августа начали дорожать ключевые продукты, такие как картофель, помидоры и лук. Поэтому сегодня привычное всем украинцам блюдо и наследие ЮНЕСКО борщ действительно "драгоценное". В среднем на одну кастрюлю нужно потратить около 200 гривен. И это без учета мяса. Так что в целом цены на овощи на "Привозе" следующие:

Помидор — 40-50 грн/кг;

Помидор розовый — 70 грн/кг;

Кукуруза — 10-15 грн/кг;

Капуста — 20-40 грн/кг;

Перец — 30-50 грн/кг;

Огурцы — 40-50 грн/кг;

Баклажан — 60 грн/кг;

Кабачок — 35 грн/кг;

Морковь — 25 грн/кг;

Лук — 30 грн/кг;

Свекла — 30-40 грн/кг.

Цены на овощи на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Помидоры и огурцы на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что самой кукурузы на прилавках почти не найти, ведь ее сезон закончился. Так что любителям похрустеть соленым качаном на пляже следует поспешить на "Привоз".

Последняя сезонная кукуруза. Фото: Новини.LIVE

Одесса без рыбы невозможна

Сегодня на "Привозе" радует глаз как покупателей, так и продавцов рыбный отдел. И хотя ажиотаж невелик, выбрать рыбку на любой вкус и кошелек можно без проблем. Прилавок продавщицы Елены с утра уже несколько опустел, но все же и речные, и морские представители на нем есть.

"У нас есть любая рыбка: от большой до маленькой. Вся вкусная и свежая, только сегодня привезли. И ее было очень много, как видите, уже люди разобрали немного", — рассказывает Елена.

Продавец рыбы Елена. Фото: Новини.LIVE

Также предпринимательница добавляет, что по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось количество морской рыбы, потому что угроза от российских кораблей стала меньше и рыбаки выходят ближе к морю, в том числе на нулевой километр Дуная, что возле Вилкового.

"В море не выпускают сейчас, вы же знаете, там ловить нельзя. С берега лишь немного и в Вилковом, ведь Дунай выходит в море. Там ловят, но опять же, только судачок", — добавляет женщина.

Цена на рыбу

Толстолоб — 70-90 грн/кг;

Карп — 180 грн/кг;

Карп речной — 120 грн/кг;

Окунь — 80-100 грн/кг;

Филе карпа — 200 грн/кг;

Судак — 230 грн/кг;

Сом — 200 грн/кг;

Мясо сома — 300 грн/кг;

Бычок — 150 грн/кг;

Судак речной — 220 грн/кг грн/кг;

Щука — 150 грн/кг.

Цены на свежую рыбу на рынке. Фото: Новини.LIVE

Прифронтовой бычок

С прилавков "Привоза" уже исчезла привычная одесситам глось, но вместо этого появился черный бычок. Но не простой, а выловленный из Тилигульского лимана, который находится недалеко от оккупированной Кинбурнской косы, где стоят военные РФ. Так что рыбаки на свой страх и риск вылавливают рыбу.

"Трудно ловить очень, потому что боевые действия идут, осталось очень мало рыбаков. Ребята идут защищать нашу Родину. И остаются уже возрастные рыбаки. Но мы потерпим немного", — добавляет Елена.

Бычок из Тилигульского лимана. Фото: Новини.LIVE

Но кроме бычка на прилавках есть и речные представители, которых везут как из Дуная, так и из Днестра. И хотя после жары рыбы стало меньше, на всех желающих все равно хватает.

Как транспортируют

Еще одним важным моментом является транспортировка рыбы из Дуная, ведь здесь два фактора: довольно далекая дорога и пересечение пограничной зоны, что может задержать доставку и рыба испортится. Но Елена говорит, что не отчаивается, ведь рыбу им привозит женщина, которая села за руль грузовика.

"У нас работает женщина, на большой машине возит рыбу из Вилкового. Рыба эта с холодильником, туда в ящики складывается рыба, пересыпается льдом, и потом привозит она сюда. И здесь уже, на месте, мы разбираем: кому какая рыба, кто какую штуку хочет", — подчеркивает продавщица рыбы.

Морской и речной карпы. Фото: Новини.LIVE

И также Елена отмечает, что какую бы рыбу ни предлагали покупателям, фаворитом у людей все равно остается карась. Но его сегодня очень мало из-за войны.

Карась по-одесски

Кроме того, Елена, как специалист и хорошая хозяйка, поделилась лучшим одесским рецептом карася. Для него нужны только четыре ингредиента: карась, кукурузная мука, растительное масло и любовь.

"Мы рыбку тоненько подрезаем по бокам и кладем в кукурузную муку. После этого хорошо обваливаем карася и перекладываем в кипящее масло. Он зашкварчит, зажарится — и тогда будет готов", — заключает продавщица.

Свежая рыба на прилавке "Привоза". Фото: Новини.LIVE

В целом цены на "Привозе" умеренные и, как шутят местные продавцы, "зависят не от курса доллара, а от капризов погоды". Однако и потратить можно меньше, чем рассчитываешь, ведь в Одессе нужно торговаться!