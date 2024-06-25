Прогноз погоди в Одесі на сьогодні, 25 червня

Приготуйтесь до спеки — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 25 червня,очікується спекотною та сухою. Опадів у регіоні не передбачається, а температура буде триматися позначки у +30 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +17...+19 °C, вдень +28...+30 °C.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура морської води +19...+20 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Бех опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +14...+19 °C, вдень +26...+31 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні 25 червня
У вівторок, 25 червня, в Україні очікується тепла літня погода. У деяких областях не обійдеться без дощів.
- у більшості областей очікується протягом дня +23...+29 °C;
- у південній частині та на Закарпатті — до +30 °C.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
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