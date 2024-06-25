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Приготуйтесь до спеки — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

25 червня 2024 05:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні, 25 червня
Люди розважаються на воді. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 25 червня,очікується спекотною та сухою. Опадів у регіоні не передбачається, а температура буде триматися позначки у +30 °C. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +17...+19 °C, вдень +28...+30 °C.
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура морської води +19...+20 °C.
Погода в Одесі 25 червня
Детальний проноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Бех опадів.
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +14...+19 °C, вдень +26...+31 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода на Одещині 25 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі на 25 червня. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 25 червня

У вівторок, 25 червня, в Україні очікується тепла літня погода.  У деяких областях не обійдеться без дощів.

  • у більшості областей очікується протягом дня +23...+29 °C;
  • у південній частині та на Закарпатті — до +30 °C.
Погода в Україні 25 червня
Детальний прогноз погоди в Україні на 25 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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