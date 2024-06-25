Прозноз погоды в Одессе на сегодня, 25 июня.

Люди развлекаются на воде. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 25 июня, ожидается жаркой и сухой. Осадков в регионе не предполагается, а температура будет держаться отметки в +30 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +17...+19 °C, днем +28...+30 °C.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура морской воды +19...+20 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Бех осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью +14...+19 °C, днем +26...+31 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе на 25 июня. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 25 июня

Во вторник, 25 июня, в Украине ожидается теплая летняя погода. В некоторых областях не обойдется без дождей.

в большинстве областей ожидается в течение дня +23...+29°C;

в южной части и в Закарпатье — до +30 °C.

Подробный прогноз погоды в Украине на 25 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.