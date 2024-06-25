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Приготовьтесь к жаре — синоптики дали прогноз погоды в Одессе

25 июня 2024 05:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прозноз погоды в Одессе на сегодня, 25 июня.
Люди развлекаются на воде. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 25 июня, ожидается жаркой и сухой. Осадков в регионе не предполагается, а температура будет держаться отметки в +30 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +17...+19 °C, днем +28...+30 °C.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура морской воды +19...+20 °C.
Погода в Одессе 25 июня
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Бех осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +14...+19 °C, днем +26...+31 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Погода в Одесской области 25 июня
Подробный прогноз погоды в Одессе на 25 июня. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 25 июня

Во вторник, 25 июня, в Украине ожидается теплая летняя погода. В некоторых областях не обойдется без дождей.

  • в большинстве областей ожидается в течение дня +23...+29°C;
  • в южной части и в Закарпатье — до +30 °C.
Погода в Украине 25 июня
Подробный прогноз погоды в Украине на 25 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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