Прозноз погоды в Одессе на сегодня, 25 июня.

Приготовьтесь к жаре — синоптики дали прогноз погоды в Одессе
Погода в Одессе сегодня, 25 июня, ожидается жаркой и сухой. Осадков в регионе не предполагается, а температура будет держаться отметки в +30 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +17...+19 °C, днем +28...+30 °C.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура морской воды +19...+20 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Бех осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +14...+19 °C, днем +26...+31 °C.
- На автодорогах области видимость добра.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Прогноз погоды в Украине 25 июня
Во вторник, 25 июня, в Украине ожидается теплая летняя погода. В некоторых областях не обойдется без дождей.
- в большинстве областей ожидается в течение дня +23...+29°C;
- в южной части и в Закарпатье — до +30 °C.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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