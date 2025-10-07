Одеський фонд Корпорація монстрів зупинив приймання запитів

Одеський благодійний фонд "Корпорація монстрів" тимчасово перестає приймати нові запити від військових. Причина — критична нестача коштів і ресурсів. Волонтери на межі виснаження, але намагаються виконати вже надані обіцянки.

Про це на своїй сторінці в соцмережах повідомили керівниця фонду Катерина Ножевнікова.

Що трапилося з фондом

Ножевнікова повідомила, що організація більше не може закривати навіть частину нових потреб захисників. За її словами, ще у 2022 році волонтери мали все необхідне для допомоги, у 2023-му — справлялися з більшістю запитів, а у 2025-му вже не мають змоги відповідати військовим.

"Відповідати: "Вибачте, ми не можемо допомогти" — чесно кажучи, вже не вистачає нервової системи. Соромно перед військовими. Дуже. Хлопці й дівчата, вибачте, будь ласка. Нам не вистачило сили духу піти на фронт, як вам, а тепер мені не вистачає ресурсу, щоб виправдати вашу довіру. Запитів, на які ми не можемо відповісти, уже критична кількість. Почуття провини стає дедалі сильнішим. Вибачте", — написала керівниця фонду.

Катерина Ножевнікова визнала, що фонд переживає важкий період не лише через нестачу грошей, а й через відсутність приміщення — після виселення з Палацу спорту команді відмовляють у новому місці. Щоб виконати вже взяті зобов’язання перед військовими, фонду потрібно щонайменше 10 мільйонів гривень.

Чим відомий фонд

Благодійний фонд "Корпорація монстрів" — одна з найвідоміших волонтерських організацій Одеси, яка з 2014 року допомагає лікарням, дитячим будинкам, літнім людям і військовим. Однак офіційно зареєстрований у 2017-му. Фонд забезпечує медичне обладнання, ліки, продукти, проводить соціальні проєкти та підтримує освітні ініціативи. Також керівниця фонду проводила масштабні акції "Гроші на ЗСУ", під час яких вимагали від влади Одеси кошти на потреби українських захисників.

