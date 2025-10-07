Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Приймання заявок закрито — одеська Корпорація монстрів без грошей

Приймання заявок закрито — одеська Корпорація монстрів без грошей

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 10:59
Одеський фонд Корпорація монстрів зупинив приймання запитів
Керівниця фонду з песиком. Фото ілюстративне: Благодійний фонд "Корпорація монстрів"

Одеський благодійний фонд "Корпорація монстрів" тимчасово перестає приймати нові запити від військових. Причина — критична нестача коштів і ресурсів. Волонтери на межі виснаження, але намагаються виконати вже надані обіцянки.

Про це на своїй сторінці в соцмережах повідомили керівниця фонду Катерина Ножевнікова.

Реклама
Читайте також:

Що трапилося з фондом

Ножевнікова повідомила, що організація більше не може закривати навіть частину нових потреб захисників. За її словами, ще у 2022 році волонтери мали все необхідне для допомоги, у 2023-му — справлялися з більшістю запитів, а у 2025-му вже не мають змоги відповідати військовим.

"Відповідати: "Вибачте, ми не можемо допомогти" — чесно кажучи, вже не вистачає нервової системи. Соромно перед військовими. Дуже. Хлопці й дівчата, вибачте, будь ласка. Нам не вистачило сили духу піти на фронт, як вам, а тепер мені не вистачає ресурсу, щоб виправдати вашу довіру. Запитів, на які ми не можемо відповісти, уже критична кількість. Почуття провини стає дедалі сильнішим. Вибачте", — написала керівниця фонду.

Катерина Ножевнікова визнала, що фонд переживає важкий період не лише через нестачу грошей, а й через відсутність приміщення — після виселення з Палацу спорту команді відмовляють у новому місці. Щоб виконати вже взяті зобов’язання перед військовими, фонду потрібно щонайменше 10 мільйонів гривень.

Чим відомий фонд

Благодійний фонд "Корпорація монстрів" — одна з найвідоміших волонтерських організацій Одеси, яка з 2014 року допомагає лікарням, дитячим будинкам, літнім людям і військовим. Однак офіційно зареєстрований у 2017-му. Фонд забезпечує медичне обладнання, ліки, продукти, проводить соціальні проєкти та підтримує освітні ініціативи. Також керівниця фонду проводила масштабні акції "Гроші на ЗСУ", під час яких вимагали від влади Одеси кошти на потреби українських захисників.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, коли учасникам бойових дій нараховують компенсацію за комунальні. Також ми писали, які пільги у жовтні отримають дружини УБД.

Одеса благодійність Одеська область Новини Одеси волонтери допомога
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації