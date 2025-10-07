Одесский фонд Корпорация монстров остановил прием запросов

Одесский благотворительный фонд "Корпорация монстров" временно перестает принимать новые запросы от военных. Причина — критическая нехватка средств и ресурсов. Волонтеры на грани истощения, но пытаются выполнить уже данные обещания.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщили руководитель фонда Екатерина Ножевникова.

Реклама

Читайте также:

Что случилось с фондом

Ножевникова сообщила, что организация больше не может закрывать даже часть новых потребностей защитников. По ее словам, еще в 2022 году волонтеры имели все необходимое для помощи, в 2023-м справлялись с большинством запросов, а в 2025-м уже не имеют возможности отвечать военным.

"Отвечать: "Извините, мы не можем помочь" — честно говоря, уже не хватает нервной системы. Стыдно перед военными. Очень. Ребята и девушки, извините, пожалуйста. Нам не хватило силы духа пойти на фронт, как вам, а теперь мне не хватает ресурса, чтобы оправдать ваше доверие. Запросов, на которые мы не можем ответить, уже критическое количество. Чувство вины становится все сильнее. Простите", — написала руководитель фонда.

Екатерина Ножевникова признала, что фонд переживает тяжелый период не только из-за недостатка денег, но и из-за отсутствия помещения — после выселения из Дворца спорта команде отказывают в новом месте. Чтобы выполнить уже взятые обязательства перед военными, фонду нужно не менее 10 миллионов гривен.

Чем известен фонд

Благотворительный фонд "Корпорация монстров" — одна из самых известных волонтерских организаций Одессы, которая с 2014 года помогает больницам, детским домам, пожилым людям и военным. Однако официально зарегистрирован в 2017-м. Фонд поставляет медицинское оборудование, лекарства, продукты, проводит социальные проекты и поддерживает образовательные инициативы. Также руководитель фонда проводила масштабные акции "Деньги на ВСУ", во время которых требовали от властей Одессы средства на нужды украинских защитников.

Напомним, мы сообщали о том, когда участникам боевых действий начисляется компенсация за коммунальные. Также мы писали, какие льготы в октябре получат супруги УБД.