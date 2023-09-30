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Прихисток своїх: люди з окупованих територій стали частіше виїжджати до України

30 вересня 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Люди з окупованих територій стали частіше виїжджати до України
Жінка з речами йде на вокзал. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Люди, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, стали набагато частіше виїжджати на територію України через гуманітарні коридори. Наразі найбільший потік саме з південних регіонів, а саме — Херсонської та Запорозької областей.

Про це на запитання журналістів Новини.LIVE розповіла віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій  Ірина Верещук.

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За її словами, охочих покинути окуповані території стає дедалі більше, понад 200 осіб за добу. Саме тому на пунктах пропуску працює гуманітарний хаб.

Підтримка держави

Верещук зазначає, що людям, які в'їхали на територію України надається гуманітарна допомога, їжа та тимчасове житло. Також пізніше вони можуть звернутися до соціальних служб та отримати всі необхідні послуги, які передбачені внутрішньо переміщеним особам. 

"Для таких людей, які приїдуть на територію України, передбачено виплати щонайменше пів року. Це наші громадяни й для них передбачувана також допомога. Загалом, із серпня в’їхало в Україну понад 10 тисяч, із яких 2000 — діти. Ті, хто без паспортів, протягом 3 місяців отримають нові", — зауважила Ірина Верещук.

Нагадаємо, в Україні у вересні 2023 року змінився порядок призначення та продовження виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер деякі категорії переселенців можуть втратити право на виплати.

Також ми писали, що в Україні держава гарантує право на отримання житлової субсидії для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для такої категорії громадян є певні особливості в оформленні.

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