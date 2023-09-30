Люди с оккупированных территорий стали чаще выезжать в Украину

Женщина с вещами идет на вокзал. Фото иллюстративное: google.com

Люди, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, стали гораздо чаще выезжать на территорию Украины через гуманитарные коридоры. Сейчас самый большой поток именно из южных регионов, а именно Херсонской и Запорожской областей.

Об этом на вопрос журналистов Новости.LIVE рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, желающих покинуть оккупированные территории становится все больше, более 200 человек в сутки. Поэтому на пунктах пропуска работает гуманитарный хаб.

Поддержка государства

Верещук отмечает, что въехавшим на территорию Украины людям предоставляется гуманитарная помощь, еда и временное жилье. Также позже они могут обратиться в социальные службы и получить все необходимые услуги, предусмотренные внутренне перемещенным лицам.

"Для таких людей, которые приедут на территорию Украины, предусмотрены выплаты не менее полугода. Это наши граждане, и для них предполагается также помощь. В целом с августа въехало в Украину более 10 тысяч, из которых 2000 — дети. Те, кто без паспортов, в течение 3 месяцев получат новые", — отметила Ирина Верещук.

Напомним, в Украине в сентябре 2023 года изменился порядок назначения и продления выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь некоторые категории переселенцев могут лишиться права на выплаты.

Также мы писали, что в Украине государство гарантирует право на получение жилищной субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Для такой категории граждан есть некоторые особенности в оформлении.