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Прикордонна зона на Одещині тепер не для всіх — які правила

8 квітня 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Прикордонна зона на Одещині тепер не для всіх — які правила
Прикордонник пильнує кордон. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Тепер проїхати в Подільський та Роздільнянський райони, які межують з так званим Придністров'ям, можна буде лише зі спеціальними перепустками. Такі дозволи будуть видавати співробітники Подільського прикордонного загону.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Як отримати дозвіл

Проїхати в Подільськ, Саврань, Кодиму, Балту та інші населенні пункти Подільського та Роздільнянського районів Одещини чоловікам призовного віку можна. Проте, потрібно мати певний дозвіл на перебування, проживання та проведення робіт у цих районах, які видають прикордонники. Для того, аби отримати дозвіл, потрібно звернутися за адресою:

  • Для звернень у письмовій формі:
    66301, Одеська обл., м. Подільськ, вул. Армійська, 21 
  • Для звернень в електронній формі:
    [email protected] 
  • Для отримання додаткової інформації щодо отримання дозволів:
    +380 (067) 489 34 87 

Кому дозволи не потрібні

Зазначимо, що дозволи не потрібні:

  • водіям вантажних автомобілів та особам, що їх супроводжують; 
  • особам, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги.

Нагадаємо, що раніше Білгород-Дністровський прикордонний загін почав видавати дозволи для перебування у прикордонній смузі. Йдеться про транзитну ділянку траси М-15 на південь області, яка пролягає через Молдову. 

Також ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України". Стало відомо, які документи повинні мати українські студенти для безпечного перетину кордону.

Одеса
Молдова
прикордонники
Одеська область
Придністров'я
Новини Одеси
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військовозобов'язані
ДПСУ

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