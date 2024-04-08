Прикордонна зона на Одещині тепер не для всіх — які правила

Прикордонник пильнує кордон. Фото: ДПСУ

Тепер проїхати в Подільський та Роздільнянський райони, які межують з так званим Придністров'ям, можна буде лише зі спеціальними перепустками. Такі дозволи будуть видавати співробітники Подільського прикордонного загону.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Як отримати дозвіл

Проїхати в Подільськ, Саврань, Кодиму, Балту та інші населенні пункти Подільського та Роздільнянського районів Одещини чоловікам призовного віку можна. Проте, потрібно мати певний дозвіл на перебування, проживання та проведення робіт у цих районах, які видають прикордонники. Для того, аби отримати дозвіл, потрібно звернутися за адресою:

Для звернень у письмовій формі:

66301, Одеська обл., м. Подільськ, вул. Армійська, 21

66301, Одеська обл., м. Подільськ, вул. Армійська, 21 Для звернень в електронній формі:

[email protected]

[email protected] Для отримання додаткової інформації щодо отримання дозволів:

+380 (067) 489 34 87

Кому дозволи не потрібні

Зазначимо, що дозволи не потрібні:

водіям вантажних автомобілів та особам, що їх супроводжують;

особам, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги.

Нагадаємо, що раніше Білгород-Дністровський прикордонний загін почав видавати дозволи для перебування у прикордонній смузі. Йдеться про транзитну ділянку траси М-15 на південь області, яка пролягає через Молдову.

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