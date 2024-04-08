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Пограничная зона в Одесской области теперь не для всех — какие правила

8 апреля 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пограничная зона в Одесской области теперь не для всех — какие правила
Пограничник следит за границей. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Теперь проехать в Подольский и Раздельнянский районы, граничащие с так называемым Приднестровьем, можно будет только со специальными пропусками. Такие разрешения будут выдаваться сотрудниками Подольского пограничного отряда.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Как получить разрешение

Проехать в Подольск, Саврань, Кодыму, Балту и другие населенные пункты Подольского и Раздельнянского районов Одесской области мужчинам призывного возраста можно. Однако, нужно иметь определенное разрешение на пребывание, проживание и проведение работ в этих районах, выдаваемых пограничниками. Для того чтобы получить разрешение, нужно обратиться по адресу:

  • Для обращений в письменной форме:
    66301, Одесская обл., г. Подольск, ул. Армейская, 21
  • Для обращений в электронной форме:
    [email protected]
  • Для получения дополнительной информации о получении разрешений:
    +380 (067) 489 34 87

Кому разрешения не нужны

Отметим, что разрешения не требуются:

  • водителям грузовых автомобилей и сопровождающим их лицам;
  • лицам, движение которых начинается и заканчивается вне границ пограничной полосы.

Напомним, что ранее Белгород-Днестровский пограничный отряд начал выдавать разрешения на пребывание в пограничной полосе. Речь идет о транзитном участке трассы М-15 на юг области, пролегающей через Молдову.

Также мы сообщали, что Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". Стало известно, какие документы должны иметь украинские студенты для безопасного пересечения границы.

Одесса
Молдова
пограничники
Одесская область
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Новости Одессы
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