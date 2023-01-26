Прикордонника з Одещини оштрафували на майже півмільйона: подробиці
Інспектора прикордонної служби визнали винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон. За один такий "квиток" за кордон йому платили 2500 доларів США.
Про це стало відомо з вироку суду.
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Деталі схеми
Яке покарання йому призначив суд
Суд призначив узгоджене покарання у вигляді 499 800 гривень штрафу з конфіскацією майна та позбавленням військового звання "старший сержант".
Невдалі схеми незаконного перетину кордону
Мешканку Одещини викрили та затримали, коли вона допомагала двом особам непомітно пробратися до сусідньої держави в обхід пунктів пропуску. За ці послуги чоловіки зголосилися заплатити жінці по 100 доларів США.
Також поліцейські затримали одесита, який намагався переправити призовника через державний кордон України. Він добре орієнтувався на місцевості й думав, що "клієнта" ніхто не помітить.
Ще ми писали, що за 6 тисяч доларів призовники ставали “інвалідами”. На кордоні в Одеській області військовослужбовці викрили координатора злочинної схеми. Горе-бізнесмен намагався нелегально вивезти до Молдови чоловіків.