Пограничника из Одесщины оштрафовали на полмиллиона: подробности

Инспектора лишили военного звания "старший сержант"

Инспектор пограничной службы признан виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу. За один такой "билет" за границу ему платили 2500 долларов США.

Об этом стало известно из приговора суда.

Детали схемы

Инспектор пограничной службы, на авто отвоз "клиента", в "безопасное" место для пересечения границы. Наладить данный маршрут удалось, пользуясь своим служебным положением и дружескими отношениями с пограничниками. Дополнительно он провел инструктаж: сообщил, в какой час следует двигаться в пограничный залог, а также, что нужно рассказать пограничникам Молдовы.

Какое наказание ему назначил суд

Суд назначил согласованное наказание в размере 499 800 гривен штрафа с конфискацией имущества и лишением воинского звания "старший сержант".

Неудачные схемы незаконного пересечения границы

Жительницу Одесщины разоблачили и задержали, когда она помогала двум лицам незаметно пробраться в соседнее государство в обход пунктов пропуска. За эти услуги мужчины согласились заплатить женщине по 100 долларов США.

Также полицейские задержали одессита, пытавшегося переправить призывника через государственную границу Украины. Он хорошо ориентировался на местности и полагал, что "клиента" никто не заметит.

Еще мы писали, что за 6 тысяч долларов призывники становились "инвалидами". На границе в Одесской области военнослужащие разоблачили координатора преступной схемы. Горе-бизнесмен пытался нелегально вывезти в Молдову мужчин.