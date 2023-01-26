Пограничника из Одесщины оштрафовали на полмиллиона: подробности

Пограничника из Одесчины оштрафовали на полмиллиона: подробности
Инспектор пограничной службы признан виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу. За один такой "билет" за границу ему платили 2500 долларов США.
Об этом стало известно из приговора суда.
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Детали схемы
Какое наказание ему назначил суд
Суд назначил согласованное наказание в размере 499 800 гривен штрафа с конфискацией имущества и лишением воинского звания "старший сержант".
Неудачные схемы незаконного пересечения границы
Жительницу Одесщины разоблачили и задержали, когда она помогала двум лицам незаметно пробраться в соседнее государство в обход пунктов пропуска. За эти услуги мужчины согласились заплатить женщине по 100 долларов США.
Также полицейские задержали одессита, пытавшегося переправить призывника через государственную границу Украины. Он хорошо ориентировался на местности и полагал, что "клиента" никто не заметит.
Еще мы писали, что за 6 тысяч долларов призывники становились "инвалидами". На границе в Одесской области военнослужащие разоблачили координатора преступной схемы. Горе-бизнесмен пытался нелегально вывезти в Молдову мужчин.