Прикордонники знищили чотири російські безпілотники Shahed в Одеській області

Прикордонники показали, як знищили ворожі БпЛА на Одещині
Українські прикордонники показали, як знищили чотири російських безпілотники типу Shahed. Їх ліквідували в Одеській області.
Відео опублікувала Держприкордонслужба у Telegram у п'ятницю, 15 листопада.
Знищення БпЛА в Одеській області
По ворожих безпілотниках відпрацювали прикордонники Морської охорони.
"Прицільним вогнем знищили чотири ворожих БпЛА типу "шахед" на Одещині", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники показали, як ліквідували 15 російських окупантів в Луганській області. Ворог втратив також техніку.
Раніше під Вовчанськом прикордонники знищили російську бойову машину піхоти. Для удару вони використали FPV-дрон.
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