Прикордонники знищили чотири російські безпілотники Shahed в Одеській області

Російський безпілотник над Одеською областю. Фото: скриншот

Українські прикордонники показали, як знищили чотири російських безпілотники типу Shahed. Їх ліквідували в Одеській області.

Відео опублікувала Держприкордонслужба у Telegram у п'ятницю, 15 листопада.

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Знищення російського БпЛА. Фото: скриншот

"Прицільним вогнем знищили чотири ворожих БпЛА типу "шахед" на Одещині", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники показали, як ліквідували 15 російських окупантів в Луганській області. Ворог втратив також техніку.

Раніше під Вовчанськом прикордонники знищили російську бойову машину піхоти. Для удару вони використали FPV-дрон.