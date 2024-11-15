Пограничники уничтожили четыре российских беспилотника Shahed в Одесской области

Пограничники показали, как уничтожили вражеские БпЛА на Одесчине
Украинские пограничники показали, как уничтожили четыре российских беспилотника типа Shahed. Их ликвидировали в Одесской области.
Видео опубликовала Госпогранслужба в Telegram в пятницу, 15 ноября.
Уничтожение БпЛА в Одесской области
По вражеским беспилотникам отработали пограничники Морской охраны.
"Прицельным огнем уничтожили четыре вражеских БпЛА типа "шахед" в Одесской области", — говорится в сообщении.
Напомним, пограничники показали, как ликвидировали 15 российских оккупантов в Луганской области. Враг потерял также технику.
Ранее под Волчанском пограничники уничтожили российскую боевую машину пехоты. Для удара они использовали FPV-дрон.
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