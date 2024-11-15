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Пограничники показали, как уничтожили вражеские БпЛА на Одесчине

15 ноября 2024 16:37
Аркадий Пастула - Редактор
Пограничники уничтожили четыре российских беспилотника Shahed в Одесской области
Российский беспилотник над Одесской областью. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Украинские пограничники показали, как уничтожили четыре российских беспилотника типа Shahed. Их ликвидировали в Одесской области.

Видео опубликовала Госпогранслужба в Telegram в пятницу, 15 ноября.

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Уничтожение российского БпЛА. Фото: скриншот

"Прицельным огнем уничтожили четыре вражеских БпЛА типа "шахед" в Одесской области", — говорится в сообщении.

Напомним, пограничники показали, как ликвидировали 15 российских оккупантов в Луганской области. Враг потерял также технику.

Ранее под Волчанском пограничники уничтожили российскую боевую машину пехоты. Для удара они использовали FPV-дрон.

война беспилотники Одесская область оккупанты ГПСУ Шахед

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