Приморський район Одеси залишився без газу — де саме

Газова плита у будинку. Фото: УНІАН

Сьогодні, 18 грудня, в Одесі протягом дня заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".

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"У зв'язку з виконанням аварійних робіт на газопроводі середнього тиску за адресою: пров. 2-й Лермонтовський 1/1 на термін виконання робіт з 9:00 до 18:00 18.12.2023р. тимчасово будуть відключені від газопостачання деякі споживачі", — йдеться у повідомленні.

Де немає газу

пров. 2-й Лермонтовський, 1/1 (тенісний клуб

"Belinskyi Academy");

"Belinskyi Academy"); пляж Відрада 15/1 (ресторанний комплекс "Budha Beach");

пляж Відрада, 1 (ресторан "Вилла Отрада");

пляж Ланжерон, 5 (кафе "Креветка");

пляж Ланжерон, 1д (ресторанно-готельний комплекс "Причал №1");

пляж Ланжерон, 5 (отель-ресторан

"Дядюшка Чао");

"Дядюшка Чао"); пляж Ланжерон, 14 (центр відпочинку "Пальмира");

пляж Ланжерон, 4 (ресторанно-готельний комплекс "Danona");

пляж Ланжерон, 65 (ресторан "Веранда");

пров. Лермонтовський, 1/1 (спортивний клуб

"Evrodsian Martial Arts");

"Evrodsian Martial Arts"); пров. Лермонтовський, 1/1 (тенісний корт "Panorama").

Відновлення газопостачання

Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.

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