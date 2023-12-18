Приморський район Одеси залишився без газу — де саме
Сьогодні, 18 грудня, в Одесі протягом дня заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива.
Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".
"У зв'язку з виконанням аварійних робіт на газопроводі середнього тиску за адресою: пров. 2-й Лермонтовський 1/1 на термін виконання робіт з 9:00 до 18:00 18.12.2023р. тимчасово будуть відключені від газопостачання деякі споживачі", — йдеться у повідомленні.
Де немає газу
- пров. 2-й Лермонтовський, 1/1 (тенісний клуб
"Belinskyi Academy");
- пляж Відрада 15/1 (ресторанний комплекс "Budha Beach");
- пляж Відрада, 1 (ресторан "Вилла Отрада");
- пляж Ланжерон, 5 (кафе "Креветка");
- пляж Ланжерон, 1д (ресторанно-готельний комплекс "Причал №1");
- пляж Ланжерон, 5 (отель-ресторан
"Дядюшка Чао");
- пляж Ланжерон, 14 (центр відпочинку "Пальмира");
- пляж Ланжерон, 4 (ресторанно-готельний комплекс "Danona");
- пляж Ланжерон, 65 (ресторан "Веранда");
- пров. Лермонтовський, 1/1 (спортивний клуб
"Evrodsian Martial Arts");
- пров. Лермонтовський, 1/1 (тенісний корт "Panorama").
Відновлення газопостачання
Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.
Нагадаємо, у компанії "Нафтогаз" розповіли українцям, як правильно заощаджувати гроші за рахунки у комунальних платіжках. Зокрема, за опалення можна платити на 20% менше.
Читайте Новини.LIVE!