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Приморський район Одеси залишився без газу — де саме

18 грудня 2023 10:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Приморський район Одеси залишився без газу — де саме
Газова плита у будинку. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 18 грудня, в Одесі протягом дня заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".

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"У зв'язку з виконанням аварійних робіт на газопроводі середнього тиску за адресою: пров. 2-й Лермонтовський 1/1  на термін виконання робіт з 9:00 до 18:00 18.12.2023р. тимчасово будуть відключені від газопостачання деякі споживачі", — йдеться у повідомленні. 

Де немає газу

  • пров. 2-й Лермонтовський, 1/1 (тенісний клуб
    "Belinskyi Academy");
  • пляж Відрада 15/1 (ресторанний комплекс "Budha Beach");
  • пляж Відрада, 1 (ресторан "Вилла Отрада");
  • пляж Ланжерон, 5 (кафе "Креветка");
  • пляж Ланжерон, 1д (ресторанно-готельний комплекс "Причал №1");
  • пляж Ланжерон, 5 (отель-ресторан
    "Дядюшка Чао");
  • пляж Ланжерон, 14 (центр відпочинку "Пальмира");
  • пляж Ланжерон, 4 (ресторанно-готельний комплекс "Danona");
  • пляж Ланжерон, 65 (ресторан "Веранда");
  • пров. Лермонтовський, 1/1 (спортивний клуб
    "Evrodsian Martial Arts");
  • пров. Лермонтовський, 1/1 (тенісний  корт "Panorama").

Відновлення газопостачання

Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у компанії "Нафтогаз" розповіли українцям, як правильно заощаджувати гроші за рахунки у комунальних платіжках. Зокрема, за опалення можна платити на 20% менше.

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