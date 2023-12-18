Приморский район Одессы остался без газа — где именно

Газовая плита дома. Фото: УНИАН

Сегодня, 18 декабря, в Одессе в течение дня запланированы ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".

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"В связи с выполнением аварийных работ на газопроводе среднего давления по адресу: пер. 2-й Лермонтовский 1/1 на срок выполнения работ с 9:00 до 18:00 18.12.2023г. временно будут отключены от газоснабжения некоторые потребители", — говорится в сообщении.

Где нет газа

пер. 2-й Лермонтовский, 1/1 (теннисный клуб

"Белинский академии");

"Белинский академии"); пляж Отрада 15/1 (ресторанный комплекс "Budha Beach");

пляж Отрада, 1 (ресторан "Вилла Отрада");

пляж Ланжерон, 5 (кафе "Креветка");

пляж Ланжерон, 1д (ресторанно-гостиничный комплекс "Причал №1");

пляж Ланжерон, 5 (отель-ресторан

"Дядя Чао");

"Дядя Чао"); пляж Ланжерон, 14 (центр отдыха "Пальмыра");

пляж Ланжерон, 4 (ресторанно-гостиничный комплекс "Danona");

пляж Ланжерон, 65 (ресторан "Веранда");

пер. Лермонтовский, 1/1 (спортивный клуб

"Evrodsian Martial Arts");

"Evrodsian Martial Arts"); пер. Лермонтовский, 1/1 (теннисный корт Panorama).

Восстановление газоснабжения

После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства извиняется за временные неудобства.

Напомним, в компании "Нафтогаз" рассказали украинцам, как правильно экономить деньги за счета в коммунальных платежках. В частности, за отопление можно платить на 20% меньше.