Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Приморский район Одессы остался без газа — где именно arrow

Приморский район Одессы остался без газа — где именно

18 декабря 2023 10:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Приморский район Одессы остался без газа — где именно
Газовая плита дома. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 18 декабря, в Одессе в течение дня запланированы ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".

Читайте также:

"В связи с выполнением аварийных работ на газопроводе среднего давления по адресу: пер. 2-й Лермонтовский 1/1 на срок выполнения работ с 9:00 до 18:00 18.12.2023г. временно будут отключены от газоснабжения некоторые потребители", — говорится в сообщении.

Где нет газа

  • пер. 2-й Лермонтовский, 1/1 (теннисный клуб
    "Белинский академии");
  • пляж Отрада 15/1 (ресторанный комплекс "Budha Beach");
  • пляж Отрада, 1 (ресторан "Вилла Отрада");
  • пляж Ланжерон, 5 (кафе "Креветка");
  • пляж Ланжерон, 1д (ресторанно-гостиничный комплекс "Причал №1");
  • пляж Ланжерон, 5 (отель-ресторан
    "Дядя Чао");
  • пляж Ланжерон, 14 (центр отдыха "Пальмыра");
  • пляж Ланжерон, 4 (ресторанно-гостиничный комплекс "Danona");
  • пляж Ланжерон, 65 (ресторан "Веранда");
  • пер. Лермонтовский, 1/1 (спортивный клуб
    "Evrodsian Martial Arts");
  • пер. Лермонтовский, 1/1 (теннисный корт Panorama).

Восстановление газоснабжения

После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства извиняется за временные неудобства.

Напомним, в компании "Нафтогаз" рассказали украинцам, как правильно экономить деньги за счета в коммунальных платежках. В частности, за отопление можно платить на 20% меньше.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме