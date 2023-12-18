Приморский район Одессы остался без газа — где именно
Сегодня, 18 декабря, в Одессе в течение дня запланированы ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива.
Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".
"В связи с выполнением аварийных работ на газопроводе среднего давления по адресу: пер. 2-й Лермонтовский 1/1 на срок выполнения работ с 9:00 до 18:00 18.12.2023г. временно будут отключены от газоснабжения некоторые потребители", — говорится в сообщении.
Где нет газа
- пер. 2-й Лермонтовский, 1/1 (теннисный клуб
"Белинский академии");
- пляж Отрада 15/1 (ресторанный комплекс "Budha Beach");
- пляж Отрада, 1 (ресторан "Вилла Отрада");
- пляж Ланжерон, 5 (кафе "Креветка");
- пляж Ланжерон, 1д (ресторанно-гостиничный комплекс "Причал №1");
- пляж Ланжерон, 5 (отель-ресторан
"Дядя Чао");
- пляж Ланжерон, 14 (центр отдыха "Пальмыра");
- пляж Ланжерон, 4 (ресторанно-гостиничный комплекс "Danona");
- пляж Ланжерон, 65 (ресторан "Веранда");
- пер. Лермонтовский, 1/1 (спортивный клуб
"Evrodsian Martial Arts");
- пер. Лермонтовский, 1/1 (теннисный корт Panorama).
Восстановление газоснабжения
После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства извиняется за временные неудобства.
Напомним, в компании "Нафтогаз" рассказали украинцам, как правильно экономить деньги за счета в коммунальных платежках. В частности, за отопление можно платить на 20% меньше.
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