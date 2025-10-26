Турнір з боксу пам’яті Семена Трестіна відбувся в Одесі

Боксери на рингу. Фото: Одеська обласна військова адмыныстрація

В Одесі після шестирічної перерви знову відбувся Всеукраїнський турнір з боксу пам’яті Семена Трестіна. Цьогоріч він зібрав найкращих молодих спортсменів з усієї країни та був присвячений воїнам спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України. Подія стала символом відродження спортивних традицій регіону навіть у час війни.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.

Відродження турніру

В Одесі завершився XXIV Всеукраїнський турнір з боксу серед молоді та жінок-молоді, присвячений пам’яті майстра спорту міжнародного класу Семена Трестіна. Після шестирічної перерви змагання повернулися саме на батьківщину легендарного спортсмена — на Одещину. Цього року турнір присвятили воїнам спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України. Їхня мужність і відданість стали прикладом для учасників, які виходили на ринг із вдячністю до захисників.

Впродовж шести днів на базі спортивного комплексу "Олімпієць" відбулося понад сто поєдинків. Молоді боксери з різних областей України змагалися за перемогу та право виконати норматив Майстра спорту України.

"Школа боксу Одещини вкотре довела, що має потужний потенціал і справжній спортивний характер. Саме такі турніри виховують майбутніх чемпіонів", — зазначили організатори змагань.

Очільник Одеської міської військової адміністрації з гостями на турнірі. Фото: Одеська ОВА

